Çorumlu ressam 50. sergisini açıyor

RECEP MEBET

Çorumlu ressam, şair ve yazar Bünyamin Balamir, 50. kişisel sergisini Ankara’da açacak.

‘Hattuşa’dan Engürü’ye’ adlı sergi, yarın Armoni Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak.

Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nin kuruluşunda büyük emekleri bulunan Bünyamin Balamir, 9 Nisan’a kadar sürecek resim sergisine Başkent’te yaşayan hemşehrilerini ve tüm sanatseverleri davet etti.

ÇOK YÖNLÜ SANATÇI

1953 yılında Çorum’da doğan Balamir, 27 yıllık meslek yaşamının ardından 2005’te Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyeliğinden emekliye ayrıldı.

Sanatsal çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdüren Balamir, bugüne kadar 49 kişisel sergi açtı. Yurt içi ve yurt dışında 300’ün üzerinde sergiye katıldı. Ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık görülen Balamir’in yayımlanmış kitaplarının yanı sıra çok sayıda makale ve bildirisi bulunuyor.

MAG DERGİ’YE KONUŞTU

Akademisyen, Yazar ve Ressam Bünyamin Balamir, sanat kariyerinden eğitimci kimliğine, eserlerindeki estetik anlayışından yakında açacağı yeni sergisine kadar herşeyi MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’na anlattı. Keyifle okunacak sanat dolu söyleşinin, MAG Dergi’nin yeni sayısında okunabileceği bildirildi.