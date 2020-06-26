‘Çorumlu ressamın adı verilsin’

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Çorumlu Ressam merhum Müfit Çelik’in adının Sanat Sokağı’na verilmesi önerildi.

Konuyla ilgili önerisini kamuoyuyla paylaşan İktisatçı Mustafa Özker Çöplü, aynı zamanda müzisyen olan Müfit Çelik’in başarılı bir sanatçı olduğunu söyledi.

Mustafa Çöplü, geçirdiği rahatsızlık sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden Çorumlu Ressamın adının memleketinde yaşatılması için Çorum Belediyesi’ne müracaat ettiğini kaydetti.

1997 yılında vefat eden Çelik’in Time Dergisi tarafından suluboya resim tekniğinin dünya çapındaki 10 başarılı ismi arasında gösterildiğini anlatan Çöplü, “Müfit Çelik Sanat Sokağı önerimizin hayata geçmesi için Çorum kamuoyu ve yetkililerin desteğini bekliyorum” diye konuştu.