Çorumlu ressamın başarısı

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Çorumlu Ressam Zeynep Neris Kaplan, iF-Art Resim Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı anısına düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı.

Muş’un Bulanık ilçesi Elmakaya Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni hemşehrimiz Zeynep Neris Kaplan, katıldığı kategoride birincilik ödülünün sahibi oldu.

Emel-Orhan Karadoğan çiftinin kurucusu olduğu Art İF tarafından organize edilen yarışmaya, Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplam 744 eserin katıldığı bildirildi.

Dereceye giren eseri sanat dostu çiftin koleksiyonuna seçilen Zeynep Neris Kaplan, yurt dışı sanat gezisi ödülü kazandı.

Konu ve tekniğin serbest olduğu ve 4 farklı yaş kategorisinde düzenlenen yarışmanın değerlendirme ve sonuç raporunda şu bilgilere yer verildi:

“TBMM’nin açılışının 100. yılı anısına düzenlenen yarışmanın ilk duyurusu 23 Nisan 2020 tarihinde yapıldı. Yarışmaya başvurular 18 Mayıs 2020 tarihinde sona erdi.

Yarışmanın değerlendirme kriterleri Ebru Nalan Sülün, Dilek Karaaziz Şener, Solmaz Bunulday, Elif Dastarlı, Seniha Ünay Selçuk, Zeynep Güler ve Nilgün Yüksel’den oluşan Danışma Kurulu tarafından belirlendi.

Yarışmaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplam 744 eser gönderildi. Eser kayıtları, oy hakkı bulunmayan yürütme kurulu tarafından yapılmış; eserler, isimler ve imzalar silinerek kod numarası ile dosyalandı.

Yarışmanın son başvuru süresinden sonra toplanan Danışma Kurulu, kriterlere uyan eserleri belirleyerek yürütme kuruluna gönderdi. Yürütme kurulu tarafından eserler yine isimsiz ve imzasız olarak kod numaraları ile jüri üyelerine gönderildi.

Başkanlığını Barış Eryücel ve Ece Tabağ’ın üstlendiği jüri üyeleri eserleri birbirleriyle iletişime geçmeden ayrı ayrı 1 ile 10 puan arasında değerlendirdi. Sonuçlar eserlerin puan ortalaması alındıktan sonra Jüri Başkanı Barış Eryücel tarafından Yürütme ve Danışma Kurulu’na iletildi.

Her kategoriden 1. seçilen eser, Emel– Orhan Karadoğan koleksiyonuna alınacak. Ayrıca eserlerin sanatçıları yurtdışında bir sanat gezisi hakkı kazandı. Ayrıca bu kategorinin sanatçılarına danışma Kurulu üyelerinden Ebru Nalan Sülün’ün yazdığı ‘Türkiye’de Sanat Koleksiyonculuğu’ adlı kitap hediye edilecek.

Danışma Kurulu’nun son toplantısında dereceye girip girmediğine bakılmaksızın Emel – Orhan Karadoğan koleksiyonunu zenginleştireceği düşünülen eserlerden, Danışma Kurulu üyelerinin ayrı ayrı tavsiyeleri ile koleksiyon için bir liste oluşturulmasına ve http://art.if.com.tr/ adresinde ilerleyen günlerde duyurulmasına karar verildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren sanatçılar, katıldıkları şehirler ve aldıkları puanlar www.art.if.com.tr internet sitesinden de duyuruldu.”

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 19:33