Çorumlu ressamın sergisini Çorumlu kaymakam açtı

Çorumlu ressam Sedef Aydoğdu ilk kişisel sergisini açtı.

İstanbul’da Resim Öğretmeni olarak görev yapan ressam Sedef Aydoğdu ilk kişisel sergisini Aydın’ın Kuşadası ilçesinde açtı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin ve Semah Hocası Emine Özten’in de ilk öğrencilerinden olan Sedef Aydoğdu birbirinden güzel eserlerini Kuşadası İbramaki Sanat Galerisi’nde sergiledi.

Çorumlu iş insanı Hasan Aydoğdu’nun da kardeşi olan Aydoğdu’nun kişisel sergisine Kuşadası Kaymakamı hemşehrimiz Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile çok sayıda sanatsever katıldı.

İlçe Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından açılan sergi katılımcılar tarafından beğeniyle gezildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 18:26