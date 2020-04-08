Çorumlu sağlıkçı yaşadığı süreci TRT Haber’e anlattı

M.BURAK YALÇIN

Koronavirüse yakalanıp taburcu olan Çorumlu sağlık personeli Fatma Özler yaşadığı süreci TRT Haber’e anlattı.

Çorum Göğüs Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Fatma Özler, önceki gün içerisinde TRT Haber’e Skype’den bağlanarak yaşadığı süreçle ilgili bilgi verdi.

‘TESTİ DAHA ÖNCE NEGATİF ÇIKAN BİR HASTADAN VİRÜS BULAŞTI’

Kendisine virüsün daha önce testi negatif çıkan ve yurtdışı bağlantısı olan bir hastadan bulaştığını belirten Fatma Özler, “Ekip arkadaşlarımla birlikte defalarca sormamıza rağmen yurt dışı bağlantısının olmadığını söylemişti. Hastanın ateşi düşmeyince tekrar test yapıldı ve sonucu pozitif çıktı. Biz o zamana kadar hastaya hep negatif gibi yaklaştık. İlk belirtimde kuru öksürük ve boğazımda şişme vardı” dedi.

‘BOĞAZIMDA FARKLI BİR ŞİŞLİK VARDI’

Sürecin nasıl işlediğini de anlatan Fatma Özler, şunları söyledi: “Boğazım şiştiğinde farklı bir şişlikti. Bugüne kadar başıma gelmeyen bir durumdu. Sağlıkçı olmamın verdiği etkiyle pozitifmiyim diye düşündüm. Daha önce hasta ile karşılaştığımız için Halk Sağlığı da takibini yapıyordu ve her gün durumumuzu soruyordu. Sürüntü alındı ve pozitif çıktı. Tabi ki çok korktum.”

‘9 GÜNLÜK TEDAVİ SÜRECİ YAŞADIM’

Tedavi sürecini de anlatan Özler, “Tedavim ilk başta genel durumum iyi olduğu için ev karantinası şeklinde başladı. Sonrasında kendimi iyi hissetmediğim için tekrar acile gittim. Evde süreci atlatamayacağımı düşündükleri için hastaneye yatırdılar. 5 gün de hastane yattım. Toplam 9 günlük bir süreç yaşadım. Pazartesi günü de taburcu oldum” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜKLER BİZİM ÇINARIMIZ, LÜTFEN YASAĞA UYSUNLAR’

Bu süreçte herkese görevler düştüğünü de ifade eden Özler, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Millet olarak bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bunu millet olarak hep birlikte başaracağız. Hepimize görevler düşüyor. Bu süreçte biz en ön cephede olan insanlarız. Halkımızdan tek istediğimiz şey izolasyona uymaları. Büyükler bizim çınarımız. Bizim onlardan alacak daha çok şeyimiz var. Tek istediğimiz onlardan izolasyon ve sokağa çıkma yasağına uymak.”

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 20:46