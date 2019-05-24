Çorumlu sağlıkçılar Külliye’de ağırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik iftar programına Çorum’dan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı da katıldı.

Türkiye geneli 81 ilden sağlık çalışanlarının katıldığı iftar programına Çorum' dan İl Sağlık Müdürü zm. Dr. Ömer Sobacı’nın yanı sıra uzman hekim, hemşire, idari personel, ebe ve hizmetli kadrosundan toplam 11 sağlık çalışanı katıldı.

30 BİN YENİ SAĞLIK ÇALIŞANINA KAMUDA İSTİHDAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." diyerek, ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğinin müjdesini verdi.

(Haber Merkezi)