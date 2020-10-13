‘Çorumlu şehidin ailesinin gözlerine nasıl bakacaklar’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında yaptığı konuşmada teröriste terörist diyemeyenlere tepki gösterdi.

Teröriste terörist diyemeyenler olduğunu ve kendilerine göre onların da terörist sayıldığını belirten Devlet Bahçeli, “Terör sevicileri, terörist hayranları, eğip bükmeden istismar ve inkara yeltenmeden şu soruma da cevap vermelidirler; geçtiğimiz hafta Ağrı Doğu Beyazıt’ta şehit düşen ve gelecek ay evlenecek olan Çorum İskilipli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’nın babasına, hatta al bayrağa sarılı tabutuna kapanıp ağlayan nişanlısı Hatice Karagöz evladımıza ne diyecek, ne anlatacaklar? Onların gözlerinin içine hangi cesaretle bakabilecekler? Teröriste terörist diyemeyen, bize göre teröristtir. Hainlere arka çıkan, kol kanat geren bununla da yetinmeyip siyasi iş birliğine heves eden kim varsa, dökülen kanda, yanan ormanda, yıkılan umutlarda payları ve parmak izleri olan namertlerdir. Demokrasi ve ekoloji mücadelesi birbirinden koparılamaz masalı anlatan bölücülerin, insana, doğaya ve hayvana düşman olduklarını söylemek, bu suretle düşmana da hak ettiği muameleyi yapmak vicdan sahibi herkesin boyun borcu vatan ödevidir. Hatay’da evi barkı yanan ağacı ve tarlası ateşe verilen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve muktedirdir. Hükümet durumun ciddiyeti ve önemini fazlası ile kavramıştır. Nereler yakılmışsa ümidim eskisinden daha da yeşile kavuşmasıdır. Ümit ediyorum ki bütün imkanlar seferber edilerek facianın yaraları sarılacak, zarar ve ziyanlar gecikmeye maal bırakmadan telafi edileceklerdir” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 20:20