Çorumlu şoförler Ukrayna’da mahsur kaldı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgeye ihraç yükü götüren Türk tır şoförlerini de etkiledi. Çorumlu tır şoförleri yüklerini götürdükleri Ukrayna’nın Odessa şehrinde mahsur kaldılar.