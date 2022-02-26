Çorumlu şoförler Ukrayna’da mahsur kaldı

M.BURAK YALÇIN
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgeye ihraç yükü götüren Türk tır şoförlerini de etkiledi. Çorumlu tır şoförleri yüklerini götürdükleri Ukrayna’nın Odessa şehrinde mahsur kaldılar.
Şato Lojistik ve Deniz Mill Lojistik Firma Operasyon Sorumlusu Nuri Derinöz, Çorum’dan Ukrayna’ya mal götüren toplam 3 araçlarının Ukrayna’nın Odessa şehrinde mahsur kaldığını söyledi.
Tırların Donetsk şehrinden Adapazarı’na mal getireceğini fakat savaşın başlamasıyla mahsur kaldığını aktaran Derinöz, “Şoför arkadaşlarımızla iletişim kurduk. Can ve mal güvenlikleri yok. Erzak sıkıntısı yaşıyorlar. Bölgede yaklaşık 200 250’ye yakın Türk tırı var. Şoförlerimiz yetkililerden yardım bekliyorlar” dedi.Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022, 19:16