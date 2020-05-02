Çorumlu taksici sağlık çalışanlarına yaptığı jest ile gündem oldu

İstanbul’da taksicilik yapan Çorumlu hemşehrimiz Muammer Nalcı, sağlık çalışanlarına yaptığı jest ile Türkiye’nin gündemine oturdu.

Bu salgın günleri unutmaya yüz tuttuğumuz dayanışmayı yeniden hatırlattı. İstanbul Kadıköy’de iki bayan yolcu alan Nalcı, yolcuların konuşmalarından sağlık çalışanı olduğunu anlayınca sağlık çalışanlarından ücret almadı ve ‘Sizin ücretinizi bu millet ödedi’ dedi

Sağlık çalışanları bu örnek dayanışmaya sessiz kalmayarak, Nalcı’nın yaptığı bu örnek davranışı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada sağlık çalışanlarının yaptığı paylaşımın ardından taksi şoförü hemşehrimiz Muammer Nalcı, Türkiye’nin gündemine oturdu. Nalcı’nın bu hareketi ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz’ dedirtti.

Kanal D Haber’e konuşan Nalcı; “Kadıköy’den iki tane bayan müşteri aldım. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gideceklerini söyledi. Bayanların konuşmalarından sağlıkçı olduklarını anladım. Hastaneye gelince ücret ödemek istediler. Ben de ‘Sizin ücretinizi bu milleti ödedi dedim. Israr ettiler ama almadım. Çünkü bu salgın günlerinde milletin sağlığı için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarından ücret alamazdım. Onlar bizim için var, biz de onlar için olmamız lazım. Onlar için ne yapsak az. Daha sonra iki arkadaşa benim plakamı ve olayı sosyal medya hesaplarından paylaşınca telefonlarım çalmaya başladı. Tebrik telefonları geldi.” dedi

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2020, 18:00