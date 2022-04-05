Çorumlu üniversite öğrencisi her yerde aranıyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi Çorumlu Hamit Egemen'den 5 gündür haber alınamıyor.

En son 1 Nisan Cuma günü İstanbul'da yurttan teyzesine gittiğini belirterek çıkış yapan Egemen'e 5 gündür ulaşılamıyor.

Hamit Egemen, Çorum'da Hitit Tıp Fakültesi'nde bir yıl eğitim gördükten sonra yatay geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'ne geçme kararı aldı. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Bahçeköy mahallesinde bir devlet yurdunda kalan Egemen, Cuma günü saat 14.00 civarında kaldığı yurttan ayrılarak, bir daha geri dönmedi.

Yurt kameralarından yanında çantasıyla dışarı çıktığı görülen Egemen'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve atlattığı belirtiliyor.

20 yaşındaki Hamit Egemen'in bulunması için aile ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuru yaptı.

Aile, evlatlarının bulunması için yardım bekliyor. Babası Hamit'in Cuma günü gece yarısına kadar internete girdiğini gördüğünü, o saate kadar online olduğunu ancak cep telefonuyla yapılan aramalara cevap vermediğini söyledi.

Annesi ise, "6-7 gün öncesine kadar çok mutluydu. Doğum günüydü, mesajlaştı. İstanbul'a alışmıştı. Her şey yolundaydı" şeklinde beyanda bulundu.

Öte yandan İstanbul'da bulunan dayısı da, Hamit'in bazen, "Dayıma gidiyorum" diyerek izin alıp geldiğini, ancak bu çıkışında yurt yönetimine böyle bir beyanda bulunmadığını, bu nedenle akşam dönme umuduyla yurttan çıktığına inandığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022, 18:26