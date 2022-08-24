Çorumlu ustalar birinci oldu

Çorumlu firmalardan As Motosiklet ve SMH Auto Club, Tokat’ta düzenlenen ve 47 ilden 2 binin üzerinde aracın katıldığı Yerli Araç Güzellik Yarışması’nda Çorum’a birincilik kupası kazandırdı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, yarışmada elde ettikleri başarıdan dolayı As Motosiklet Yetkilileri Onur Bektaş ve Nuri Şen’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

1986 model aracı modifiye ederek yarışmaya katıldıklarını ifade eden As Motor Yetkilisi Onur Bektaş, araçlarının Çorum sanayisinde modifiye edildiğini ve bugüne kadar katıldıkları yarışmalarda Çorum’u temsil ederek, şehrin tanıtımına katkı sunduklarını söyledi.

Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak’ın da hazır bulunduğu kupa merasiminde konuşan Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ise, katıldıkları tüm yarışmalarda dereceye giren Onur Bektaş ve Nuri Şen’i kutlayarak, aracın modifiyesinde katkısı bulunan tüm Çorumlu ustaları tebrik etti.

Hurda vaziyetteki aracın bu hale Çorumlu ustalar sayesinde geldiğini vurgulayan Necmettin Uzun, “Bu araç Çorum sanayimizin ne kadar güzel ve temiz iş yaptığını ortaya koymaktadır. Sanayimiz bölgenin en iyi sanayileri arasındadır. Ne kadar gurur duysak azdır” dedi. (Haber Merkezi)