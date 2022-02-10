Çorumlu ustalara Texaco madeni yağları tanıtıldı

M.BURAK YALÇIN

Petrol Ofisi ile Chevron arasında imzalanan anlaşma kapsamında Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye’de üretime başlamasının ardından tanıtılmaya başlandı.

Bu kapsamda Texaco madeni yağlarının tanıtıldığı tır Çorum’a gelerek Sanayi Sitesi’nde ustalara tanıtıldı.

Texaco madeni yağlar bölge distribütörü Naim ve Yavuz Altıaylık’ın sahibi olduğu Kısmet Petrolcülük öncülüğünde gerçekleşen tanıtım kapsamında ustalar arasında yarışma yapılarak birinciye yağ ödülü verildi. Ayrıca yarışmaya katılan diğer yarışmacılara da çeşitli ödüller verildi.

Önceki gün Tokat’ta tanıtıma giden tırın bugün ise tanıtım için Samsun’da olacağı belirtildi.