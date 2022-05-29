Çorumlu Üsteğmen şehit oldu

FATİH BATTAR

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada sıkıştırılan teröristlerle çıkan çatışmada Çorumlu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit oldu

Pençe-Kilit Harekat alanı 1515 rakımlı tepede, dün teröristlerce döşenen EYP’nin patlatılması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düşmüştü. Aynı bölgede bir mağarada sıkıştırılan teröristlerle çıkan çatışmada ise Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit oldu.

Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un Çorum'un Sungurlu İlçesine bağlı Bozyayla köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve Ankara Keçiörende ikamet ettiği öğrenildi.

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanan, hemşehrimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih (Varlı) Bozkurt kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve Yüce Türk Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı ali ruhu şâd olsun..." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022, 18:48