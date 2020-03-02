Çorumlu Uzman Çavuş ağır yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda bir personel şehit olurken, Çorumlu olduğu öğrenilen Jandarma Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Karaç, saldırının ardından başlatılan operasyonda arazi taraması yaparken ağır yaralandı.

Sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arazi taraması yapan Sungurlu'nun Kaymaz Köyü nüfusuna kayıtlı 15 yıllık Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Karaç, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Durumu ağır olan hemşehrimiz helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, 20:50