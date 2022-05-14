Çorumlu Uzman Çavuş operasyonda yaralandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olduğu ve aralarında Çorumlu Uzman Çavuş Ahmet Dağhan'ın da bulunduğu 3 askerin yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada;

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi

Edinilen bilgilere göre Çorumlu Uzman Çavuş Ahmet Dağhan'ın GATA'da tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, 12:10