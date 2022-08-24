Çorumlu Uzman Çavuş saldırıda yaralandı

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Çorumlu Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, hain terör örgütünün saldırısı sonucu yaralandı.

Düzenlenen saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere; "Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı yaralanmıştır. Yaralanan kahraman askerimize acil şifalar dilerim. Dualarımız, ülkemizin huzuru için görevi başındaki tüm kahramanlarımız için." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022, 10:28