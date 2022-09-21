Çorumlu Uzman Çavuş şehit düştü

Çorumlu asker İs.Uzm.Onb. Muhammet Karaçam, Kuzey ırak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda roket saldırısı sonucu şehit oldu.

Çorum merkez nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Muhammet Karaçam’ın şehadet haberi Buharaevler Mahallesi’nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Buharaevler Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında sabah saat 08.35 sıralarına 2316 rakımlı tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu merkez nüfusuna kayıtlı Uzm.Onb Muhammet Karaçam şehit olmuştur” denildi

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022, 15:02