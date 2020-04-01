Çorumlu Vali Yardımcısı babasını kaybetti

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Konya Vali Yardımcısı hemşehrimiz Hasan Karakaş’ı babası, Çorum Belediyesi’nden emekli Mustafa Kemal Karakaş (92) vefat etti.

Milli Eğitim Müfettişi Nejdet Karakaş, Öğretmen Hamza Karakaş ile Hasan Karakaş’ın babası, emekli Öğretmen Vahap Sönmez’in kayınpederi M. Kemal Karakaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi dün Çorum Özel Hastanesi’nden alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra bazı protokol mensupları ve vatandaşlar da katıldı.

HAKİMİYET, M. Kemal Karakaş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 21:28