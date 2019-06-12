Çorumlu valilerden Kur'an kursu inşaatına destek

Vali Mustafa Çiftçi İskilip ziyareti kapsamında yapımı devam eden Çakmak Dede Kur’an Kursu’nda incelemelerde bulundu.

Çiftçi Bursa, Kırşehir, Aksaray ve Osmaniye valilerinden Çakmak Dede’nin tamamlanması için yardım talep ettiklerini açıkladı.

Yapımına 2016 yılında başlanan Kur’an Kursu’nun 3 yılda bitirilememesine ilişkin bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, kursun tamamlanması için Özel İdare bütçesinden 500 bin TL kaynak ayrılacağını ifade etti.

İnşaatın bir an önce tamamlanması için bütün imkanları seferber edeceklerini aktaran Çiftçi; “Kur’an Kursu’nun inşaatı 2016 yılının Ağustos ayında başlamış, aradan yaklaşık üç sene geçmiş, tabi bu arada inşaatta da biraz yavaşlama olmuş, dolayısıyla inşaatı yerinde görelim, inceleyelim hızlandırılması için valilik olarak, il müftülüğü olarak, ilçe müftülüğü olarak, özel idare olarak neler yapabiliriz bu konuda yerinde inceleyelim tedbir alalım diye bugün geldim. İlk etapta inşaatın yeniden ivme kazanabilmesi için, hızlandırılabilmesi için, özel idareden 500 bin TL’lik malzeme yardımı yapacağız. Bu arada tabi ben Çorumlu olan valilerimizle de irtibat kurdum. İlk etapta Bursa Valimizle, Kırşehir Valimizle, Aksaray Valimizle, görüştüm kendileriyle bu konuda yardım ve destek talep ettim. Osmaniye Valimizle görüştüm. Yine bir vesileyle Konya Müftümüzle, Karaman Müftümüzle yardım konusunda görüştük inşallah inşaatın kısa sürede tamamlanması için elimizden gelen bütün imkânları seferber edeceğiz. Çünkü aradan zaman geçtikçe hem lafa söze dedikoduya varıyor inşaatın uzaması hem de yardımlarda desteklerde bir azalma meydana geliyor. İnşallah bütün gayretlerimizi seferber ederek kısa süre içerisinde inşaatın bitmesi içinde gayret sarf edeceğiz. Çünkü bittiği zaman bölgenin hafızlık merkezi konumunda olabilecek bir kurs, altı katlı büyük bir inşaat şu anda da inşaatın yaklaşık yüzde kırkı tamamlanmış durumda, yaklaşık üç milyon lira paraya da ihtiyaç var ama hızlandıracağız bitireceğiz. Bir an önce vatandaşımızın, İskilip’in, insanımızın hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu