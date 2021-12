Çorumlu yaparsa mükemmelini yapar

EROL TAŞKAN

Türkiye’yi etkisi altına alan fırtınada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 4 motor kuryesine siper olup sağ-salim karşıya geçiren kahramanların ikisi de Çorumlu çıktı. Bir kez daha Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz dedirten kahraman hemşehrilerimiz, tüm Türkiye’nin gönlünü fethetmelerinin yanı sıra, Çorumlu hemşehrilerine de ayrı bir gurur yaşattılar.

Her ikisi de Kargılı olan Osman Yurtseven ve Adem Çalışkan’ın imza attığı bu iyilik, gönüllere güneş gibi doğdu. O an insan hayatına değer vermenin çabasıyla tüm doğallığıyla 4 motor kuryesinin hayatına siper olan ve onları koruyan kahramanların her ikisinin de Çorumlu olması, Çorumlular açısından bu iyiliğin değerini kat kat artırdı.

Arkadan gelen başka bir sürücünün cep telefonuyla çekip, iyiliğin herkesle paylaşılması adına çok anlamlı bir işe imza atıyor olmasıyla başlayan bu hikaye, yaşanan fırtınanın içirişinde yeşeren umutlara can kattı.

Osman Yurtseven, polisin durdurduğu kuryelerin zor anlar yaşadığını gördüğünde, polisle diyaloga girerek, “bizim yapacağımız bir şey var mı? Diye sordu. Polisin, “Rüzgarı engelleme imkanımız var mı? diye sorunca, o herkesin gönlünü ısıtan yardım seferberliğinin hikayesi doğmaya başladı.

“Arkadan gelecek başka bir metrobüsü da bekleyelim ve iki metrobüsün arasında karşıya geçirelim” diyen Osman Yurtseven, birkaç dakika sonra köprüye yaklaşan ikinci metrobüsle haberleşip, büyük bir risk altında olan kuryelere adeta kol kanat gerdi.

Olayın diğer kahramanı Adem Çalışkan da metrobüsüyle köprüye girince olayın vahametini farkettiğini, motor kuryelerinin büyük bir risk yaşadığının açıkça görüldüğünü anlattı.

Kendisinin de aynı zamanda motor kullanıcısı olduğunu söyleyen 40 yaşındaki Adem Çalışkan, polisten sol şeride açmasını istedi. Normal şartlarda metrobüsün sol şeride geçmesi yasak olmasına rağmen, polis sol şeridi açarak her iki metrobüse de yol verdi.

“Ben diğer metrobüsün şoförü olan Osman beyi tanıyorum fakat, birbirimizin Çorumlu olduğunu hatta Kargılı olduğumuzu bilmiyorduk. Olayın ertesi günü bir araya gelince birbirimizden haberdar olduk.” diyen üç çocuk babası Adem Çalışkan, “Ben ilk başta arkadaşları metrobüse almak istedim fakat ayakta duracak yer bile yoktu, çok yoğunluk vardı. Sonra iki aracın arasına alıp, onları karşıya ulaştırmak için harekete geçtik. 15-20 kilometrelik bir hızla ve tamamen senkronize olarak motor kuryelerini karşıya sağ-salim geçirmenin mutluluğu bize yetti.” diye konuştu.

