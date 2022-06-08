Çorumlu yatırımcıya Bakan Kirişci’den ödül

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yatırımcılarından Çorumlu İsmet Arslan’ın başarıyla yürüttüğü arıcılık projesi, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin gözünden kaçmadı. Ankara’da düzenlenen “TKDK’nın 15. Yıl Değerlendirme Toplantısı ve Yatırımcı Buluşması” programına davet edilen Çorumlu engelli yatırımcı Arslan, Bakan Kirişci tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Bakan Kirişci’nin verdiği ödülden büyük bir gurur duyduğunu belirten İsmet Arslan, “TKDK yönetimine proje hazırlığımdan sonuçlanmasına kadar geçen sürede ve bu çabalarımın kamuoyuna duyurulmasında verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. 27 bin lira hibe desteği alarak başladığım projemi sürekli geliştiriyorum. Yanımda yardımcılarım var. Çalışıyorum, üretiyorum, istihdam sağlıyorum. Bundan da mutluyum. Değerli engelli arkadaşlarım, evde oturup kendinizi dinlemeyi bırakın. Ben engelliyim diye eve kapanmayın. Engelli olmak hiçbir zaman üretime ve çalışmaya engel değildir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 13:31