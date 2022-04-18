Çorumlular ABD’ye Meksika sınırından kaçak giriyor

FATİH AKBAŞ

Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) Türkiye’den giderek kaçak yollarla girmeye çalışanlar arasında ilk üç sırada Çorumlular’ın yer aldığı belirtildi.

Washington’ta gazetecilik yapan Rona Doğan sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda ABD-Meksika sınırından kaçak geçişlerde son 22 yılın rekorunun kırıldığını belirterek, “ABD-Meksika sınırından sadece Mart ayında sınırı kaçak yollarla geçen yasadışı göçmen sayısı 221 binden fazla. Bu, son 22 yılın rekoru. Türkiye’den de Meksika sınırı kullanarak Amerika’ya kaçak geçenlerin sayısı arttı. Ağrı, Çorum ve Giresun en çok göç veren ilk 3 şehir” ifadelerini kullandı.