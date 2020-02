Çorumlular, İdlib’e yardımda yarıştı

MURAT ÇETİN

Çorum Valiliği tarafından başlatılan ‘İdlib’e Acil Yardım’ çağrısı, devasa bir seferberliğe dönüştü.

16 TIR’dan oluşan ve maddi değeri bir milyon TL’yi bulan dev yardım konvoyu, dualarla uğurlandı. 400 tonluk yardım malzemesini taşıyan TIR’lar, taşıdığı malzemeleri ulaştıracağı mazlumlara Çorumlular’ın selam ve dualarını da götürecek.

Çok sayıda STK temsilcisinin de hazır bulunduğu uğurlama töreni, gurur dolu anlara sahne oldu. İHH’nın organizasyondaki başarısını bir kez daha gözler önüne seren çalışma, ayrıca Çorum halkının mazlumun yanında yer alışını da bir kez daha tescil etti. Yanyana dizilen TIR’ların oluşturduğu görsel zenginlik, ortaya konulan işin maddi boyutunu da gözler önüne serdi.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, yapılan duanın ardından, emek ve katkı sunanlara teşekkür ettiği konuşmasında bölgede yaşananları özetledi.

“Çorum İHH olarak yapmış olduğumuz yardım organizasyonumuza destek veren; Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi bey, Çorum Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup Sarı bey, İskilip, Bayat, Osmancık, Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Laçin, Kargı, Bogazkale İHH Temsilcilikleri, İlke-Der, Çorum İHH Kadın Kolları, Çorum Genç İHH, Müsiad, Çosiad, İlim Yayma Cemiyeti, Çorum Belediyesi, Ensar Vakfı, İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği, Çorim-Der, Özgür-Der, Çağrı Vakfı, İhsan-Der, Çorumlu iş Adamlarımız, İHH gönüllülerimiz ve hayır sever Çorum halkına teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarımızı kabul etsin.” diyen Özkabakçı, Çorum halkının yardımlar konusundaki duyarlılığını ifade etti.

Ard arda kornalar çalarak çıkış yapan konvoyun şehir içindeki geçişi de vatandaşlar tarafından coşku ve sevinçle karşılandı.

Özkabakçı uğurlama töreninde yaptığı konuşmasında şunları söyledi; Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’nin himayesinde “İDLİB’E ACİL YARDIM” adı altında başlatmış olduğumuz yardım kampanyamız Çorum halkından önemli bir destek gördü.

Çorum İHH Olarak yapmış olduğumuz yardım organizasyonunda Çorum’dan 16 Tır, 400 ton İnsani Yardım malzemesini İdlib için hazırladık.

Çorum İHH olarak Suriye Savaşının başından beri Çorum halkının desteğini dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlara, yetimlere ulaştırıyoruz ve ulaştırmaya da devam edeceğiz. Suriye, Filistin, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, Moro, Keşmir ve daha başka 140 ülkede ve Afrika’nın birçok bölgesinde yardımlarımız devam ediyor.

Bugün mazlumların, ezilenlerin, aç ve donarak ölen çocukların coğrafyasına Çorum halkının yardımlarını uğurlamak için bir aradayız. Suriye’de dokuz yıldır devam eden savaş halen sürmektedir. Savaş milyonlarca insanın göç etmesine, yurdunu yuvasını bırakarak doğduğu, doyduğu topraklardan uzaklaşmasına neden oldu. Kimse isteyerek böyle bir zorluğa katlanmaz. Bu durum zalimlerin kirli oyunlarının bir parçasıdır. Rus ve İran destekli zalim Esed rejimi mazlumların üzerine ateş yağdırıyor. İnsanları ya bombalayarak ya da aç bırakarak öldürüyor.

4 milyona yakın sivilin yaşadığı İdlib’de insanlar, her gün gözyaşı dökmekte. Her gün sivil insanlar, kadınlar, çocuklar, bebekler hedef gözetilmeksizin bombalanmaktadır. Rusya ve Esed rejimi bölgede hala katliam peşinde. İdlib’de insanlık her geçen gün ölüyor. Suriye’de evcil ve sokak hayvanları da açlıktan ve bombalardan nasibini alarak ölmeye devam ediyor.

Eylül 2018’de Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatı sürecinden sonra, Esed rejimi ve destekçileri tarafından saldırılar kısa süre için durmuş olsa da Aralık 2018 yılından itibaren yoğun bir şekilde devam etmektedir.

İdlib’in kuzeybatısındaki Türkiye sınırına yakın olan kamp ve şehir tipi yerleşimlerde 1,5 milyonun üzerinde sivil yaşıyor. Bölgede saldırı ve çatışmalar nedeniyle son 3 ayda göç eden insan sayısı bir milyonu aştı.

Göç yoluna düşen sivillerin neredeyse 600 bini İdlib’in kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine göç etmek zorunda kaldı. Bu bölgelere gidemeyenler ise hava-kara saldırılarının olmadığı çatışmalardan uzak olan bölgelere sığındı.

Çatışmalar halen devam ettiği için kısa süre içerisinde en az bir milyon sivilin daha göç yoluna düşeceği tahmin ediliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye iç savaşının başından bu yana bölgede İnsani Yardım faaliyetlerine devam ediyor. Son süreçte yoğunlaşan göç krizini de Suriye içerisinde kontrol altında tutabilmek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda göç yolundaki sivillere yönelik çadır, çadır içi mefruşatı, battaniye, soba, yakacak, sünger yatak, yastık, halı, mutfak malzemesi, gıda kolisi ve hijyen paketi gibi destekler veriyor. Bunun dışında günlük olarak sıcak ekmek ve sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Aralık 2019’un başından bu yana İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib ve çevresindeki yerleşimlere sığınan göçmenlere ulaştırılmak üzere Suriye’ye 812 TIR dolusu yaklaşık olarak 20 bin ton insani yardım malzemesi gönderildi. Yine siviller için 3 bin adet çadır kuruldu. İHH fırınlarında pişirilen 42 milyon adet Suriye ekmeği ve aşevlerinde pişirilen 100 bin kişilik sıcak yemek bölgedeki sivillere dağıtıldı. Sağlık çalışmaları kapsamında 6 bin sivil sağlık taramasından geçirildi. Tüm bu yardım çalışmalarından 350 bin sivil yaralandı. İHH savaşın başından beri Suriye’ye şu ana kadar 20 binin üzerinde İnsani Yardım tırı ulaştırdı. Bölgede on lojistik merkezimiz ve 650 personelimiz ile yardım dağıtım çalışmalarımızı yürütüyoruz. İHH farklı ülkelerden gelen yardım kuruluşlarının yardımlarının da bölgeye ulaştırılmasını sağlıyor. Geçici bir çözüm olan çadırlara bir alternatif olarak İHH tarafından Suriye içerisinde dev bir proje hayata geçirildi. 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde ilk etapta 10 bin adet briketten evin inşasına başlandı. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından hayata geçirilen projenin ilk etabı tamamlandığında en az 60 bin kişi projeden faydalanacak. Şu anda Suriye içerisinde 12 farklı arazide briket evlerin inşaat çalışmaları devam etmektedir. İnşaatı tamamlanan 500 briket ev ailelere teslim edilmiştir.Bölgede kötü kış şartlarından dolayı sivillerin kendi imkanlarıyla kurdukları derme-çatma kampların daha uygun alanlara taşınması gerekmektedir. Çünkü uygun alanlara kurulmayan kamplar ilerleyen süreçlerde sel tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Saldırılar ve çatışmalar devam ettiği sürece çok büyük göçlerin gelmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle bölgede sivil yerleşim yerlerine yönelik yapılan saldırıların acil olarak durdurulması gerekmektedir. Bizler bu saldırı ve vahşete şahit olduğumuz için utanç duyuyoruz. Vahşeti gerçekleştirenler de, bir an önce bu insanlık dışı saldırılardan vazgeçmelidir. Tüm insanlık el ele vererek burada yaşanan katliamları durdurmalıdır. Bizler de bu kapsamda elimizden geldiğince mazlumlara umut olmaya devam ediyoruz.

Çorum İHH sizlerin desteği ile bu kampanyada Çorum’dan 16 tır yaklaşık 400 ton yardım malzemesini topladı. Yardım malzemelerinin hazırlanmasına destek olan hayırsever Çorum halkına, İş Adamlarımıza, İHH gönüllülerimize, STK’lara kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tırlarımızda yüklü olan yardım malzememizin geneli un, kuru gıda, bakliyat, sebze, sıfır kıyafet, yakacak, su, yatak, battaniye, baza, eğitim malzemeleri, hijyen paketi, ayakkabı ve mutfak malzemeleri oluşmaktadır. Suriye’ye doğru yola çıkacak olan İnsani Yardım Tırlarımız Reyhanlı, Kilis ve İdlib’deki İHH İnsani Yardım Vakfımızın Lojistik Merkezleri aracılığıyla Suriye içerisinde bulunan ekmek fırınları ve çadır kentlere ulaştırılacak. Çorum İHH olarak Suriye - İdlib yardım çalışmalarımız sürekli devam etmektedir. Her türlü yardımınızı mazlum Suriye halkına ulaştırmaya devam ediyoruz.

Yardım tırlarının Suriye'ye ulaştırılması ve dağıtım çalışmalarına inşallah bizzat şahsım da refakat edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 18:38