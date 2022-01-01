Çorumlular sabah namazında buluştu

M.BURAK YALÇIN

İl Müftülüğü yılın ilk günü olması nedeniyle “Ailece Camide, Milletçe Duadayız” temalı sabah namazı programı düzenledi.

Ulu Cami’de gerçekleşen sabah namazı programa AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatadandaş, çocuklarıyla birlikte camilere gelerek sabah namazını kıldılar.

Namazın ardından vatandaşlara Çorum Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2022, 12:10