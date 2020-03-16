Çorumlular’ı çileden çıkaran yalan

RECEP MEBET

Koronavirüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başlanmasının ardından sosyal medyada paylaşıma sunulan bir ses kaydı Çorumlular’ın tepkisini topladı.

WhatsApp başta olmak üzere pek çok sosyal paylaşım hesaplarında dolaşan ses kaydında, sözde polis memuru olduğu izlenimini veren bir kişi ile Suat isimli bir kimse arasındaki kurmaca diyaloğa ve Çorum’a dair asılsız iddialara yer verildi.

‘ÇORUM’DA HIRSIZLAR KOL GEZİYOR(!)’ İDDİASI

Sağlık Bakanlığı’ndan geldiğini ellerindeki spreylerle virüs taraması yapacaklarını söyleyen kimselerin, güya komserin evine girmek istediğini öne süren sözde polis memuru, “Komserim uyanık davranıp telefonla arama yaparken şahıslar kaçmışlar. Çorum’da bunlar 100’ün üzerinde eve gitmişler. Ellerindeki spreylerle kapıları insanları bayıltıp evleri soyuyorlarmış. Yengeme de söyle, sakın kapıyı açmasın” ifadelerini kullandı.

Çorum’da hırsızların kol gezdiği intibasını veren senaryo, dinleyenlerin tepkisine sebep oldu.

‘ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN’

Çorum’da korona virüs bahanesiyle gerçekleşen herhangi bir dolandırıcılık ya da hırsızlık girişiminin yaşanmadığı açıklandı.

Konuyla ilgili bilgilerine başvurduğumuz Emniyet yetkilileri, sosyal medyada paylaşılan söz konusu konuşma içeriğinin yalan ifadeler üzerine kurulu uydurma bir ses kaydı olduğunu kaydettiler.

“Çorum’da böyle bir olay yok” diyen yetkililer, asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardılar.

Sağlık Bakanlığı’nın evleri ziyaret şeklinde bir tarama çalışmasının bulunmadığını hatırlatan yetkililer, “Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı uyanık olunması, bu gibi durumlarda ivedi olarak 112-155 veya 156’dan kolluk birimlerimize haber verilmesini bekliyoruz” diye konuştular.

‘OYUNA GELMEYİN’

Korona virüsü bahane ederek hırsızların ve dolandırıcıların Çorum’da cirit attığı izlenimi vererek huzur ortamının zedelenmeye ve kaos oluşturulmaya çalışıldığına işaret eden uzmanlarsa, vatandaşlara seslenerek, “Oyuna gelmeyin” ikazında bulundular.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 11:50