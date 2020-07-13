M. BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim projeleri arasında yer alan ve ilk ihalesi iptal olan ÇORUMMİNİA yeniden ihale edildi.

Dün ihale salonunda Salih Zöngür başkanlığında gerçekleşen ihaleye sadece Birlik Müteahhitlik Peyzaj İnşaat katıldı. Birlik Müteahhitlik Peyzaj İnşaat 1 milyon 625 bin TL teklif verdi.

Tekliflerin incelemesinin ardından ihale sonucu ilgili firmaya bildirilecek.

ÇORUMMİNİA PROJESİ’NDE NELER VAR?

ÇORUMMİNİA Projesi’nde, Çorum Saat Kulesi, Resuloğlu Mezarlık Alanı, Alacahöyük Ören Yeri, Hattuşa Ören Yeri, Şapinuva Ören Yeri, İnce Su Kanyonu, Koyun Baba Köprüsü, Örükaya Roma Barajı, Kapılıkaya Mezarı, Aslanlı Kapı, Şarrumanın Tutaliayı Kucaklayış Sahnesi Rölyefi, IV. Tutalianın tasviri rölyefi, Hitit Savaşçısı tasviri rölyefi (110-200cm), İskilip Kalesi ve Kaya Mezarları, Elvan Çelebi Camii ve Türbesi, Eski Askerlik Şubesi,İsmet Eker Konağı, Çorum Kalesi, Çorum Müzesi, Hıdırlık Camii ve Türbesi, Çorum Ulu Camii, İstiklal Mektebi, Veli Paşa Hanı, Veli Paşa Konağı, Çorum Belediye Binası, Koyun Baba Türbesi, Arasta Çarşısı, Güpür Hamamı ve Sungurlu Saat Kulesinin minyatür maketleri yer alacak.

Böylece Çorum’u ziyaret edecek olan yerli ve yabancı konuklar küçük bir Çorum turu yapmış olacaklar.