FATİH BATTAR

Sabah kahvaltısında basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, 9 Ağustos’a ertelenen Yeni Çorumspor kongresinde aday çıkmaması durumunda kayyuma kadar gidebileceğine ilişkin soruya; ‘Çorumspor sahipsiz kalmaz’ diyerek cevap verdi.

9 Ağustos’ta birilerinin aday olacağını ve Çorumspor’u sahipsiz bırakmayacağını ifade eden Ceylan; “Çorumspor’un sahipsiz kalmasına izin vermeyiz.” dedi

‘KİMSE KÜTÜKÇÜLÜK YAPMASIN’

Kimsenin Yeni Çorumspor’u siyasi rant kapısı yapamayacağını belirten Ceylan; “Çorumspor’u siyasete alet ettirmem. Çorumspor bizim ortak paydamız. Biz Çorumspora sürekli destek olduk. Bunu biz değil Çorumspor Başkanı Fatih Özcan’da bizzat kendisi söylüyor. Böyle bir algıyı kabul etmiyoruz. Belediye Başkanımız üzerine düşen desteği verecektir. Çorumspor kimseye kalmaz, Çorumsporu siyasi rant elde etme yoluna da kimse girmesin.Kimse kütükçülük yapmasın” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2019, 17:03