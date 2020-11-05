‘Çorum’u 9 ayda 42 bin 418 turist ziyaret etti’

M.BURAK YALÇIN

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, müdürlüğün 2020 faaliyetleri ile ilgili meclisi bilgilendirdi. İstatistikler ile ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum’u 2019 yılının ilk 9 ayında 42 bin 418 turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

İl Genel Meclisi Kasım ayı dördünü toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Meclis Başkan Vekili Mehmet Kaplan başkanlığında gerçekleşen oturum açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü’nün 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 430 BİN TL BÜTÇE ÖNGÖRÜLDÜ

Bütçe kalemleri hakkında meclis üyelerine bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çalışkan, kırtasiye alımları için 10 bin TL, baskı ve cilt giderleri için 20 bin TL, spor malzemesi alımı için 150 bin TL, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri için 150 bin TL, akülü sandalye alımı için ise 100 bin TL olmak üzere toplam 430 bin TL’lik bütçe talep ettiklerini söyledi.

TALEP 1.7 MİLYON TL AMA…

Taleplerinin daha fazla olduğunu vurgulayan Osman Çalışkan, “Bizim talebimiz 1 milyon 705 bin TL idi. İdaremizin ekonomik şartlarından dolayı 430 bin TL uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

Özel Kalem Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesi ise 450 bin TL olarak öngörüldü.

Tahmini bütçeler görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

‘PANDEMİ SÜRECİ TURİST SAYISINI ETKİLEDİ’

İstatistikler ile ilgili bilgi veren Sümeyra Şengül, pandemi sürecinin turist sayısını etkilediğini belirterek, 2019 yılında Çorum’u 109 bin 929 yerli, 13 bin 625 yabancı olmak üzere toplam 123 bin 554 turistin ziyaret ettiğini, 2020 yılının ilk 9 ayında ise 40 bin 745 yerli, bin 673 yabancı olmak üzere toplam 42 bin 418 turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Arkeolojik kazı çalışmalarıyla ilgilide bilgi veren Sümeyra Şengül, şunları söyledi: “Arkeolojik kazıların 12 boyunca yapılabilmesi için hazırlanan proje kapsamında müdürlüğümüz girişimleri ile kazıların iyileştirilmesi için 2 yıl aradan sonra başlatılan Alacahöyük kazı çalışmaları ile Şapinuva Örenyeri’nde yürütülen kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması yönünde Bakanlığımızla gerekli görüşmeler yapılmış olup Alacahöyük Kazısı 12 aya çıkarılmış, Şapinuva için süreç devam etmektedir.

Alaca ilçesi Mahmudiye Köyünde bulunan Kalehisar’da 2019 yılında başlanan yüzey araştırmasına 2020 yılında da devam edilmiştir. Bu çalışmayla Orta Karadeniz’de bilinen tek Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar bilimsel anlamda gündeme gelmiş olup çalışmalar Müdürlüğümüzce de gerekli destek verilmektedir. Bakanlığımızdan izinlerin alınması halinde 2021 yılı Alaca Mahmudiye Köyü Kalehisar Örenyeri arkeolojik kazı çalışmalarına 2021 yılında da devam edilecektir.”

‘HALKIMIZA ÇORUM LEZZETLERİ KİTAPÇIĞI DAĞITACAĞIZ’

Yöresel lezzetlerle de ilgilide çalışmalarının olduğunu ifade eden Şengül, “Hititlerden günümüze uzanan zengin Çorum mutfağında yer alan yöresel tatların anlatıldığı gastronomi çalışmaları çerçevesinde; Hititlerin yeme içme kültüründen örneklerinde yer aldığı “Çorum Lezzetleri” kitapçığı hazırlanmış, çalışmalarda basım aşamasına gelinmiştir. Halkımıza menü olarak dağıtacağız. Çorum’un etnik ve yöresel yemeklerinin tarifleriyle birlikte sunulacağı prestik bir kitap çalışması yapılması için ilgili kişi ve kurumlarla toplantılar düzenlenmiştir” dedi.