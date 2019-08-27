‘Çorum’u birlikte daha güzel noktaya getireceğiz’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Yeni kurulan Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün mahalle muhtarları ile yaptığı tanışma toplantısına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum’un tüm mahallelerine aynı mesafede olduklarını ifade etti.

Millet Bahçesi içerisinde yer alan Millet Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat ve mahalle muhtarları katıldı.

Çorum’un güzelleşmesi adına aşkla çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum bütün mahalleleriyle çok güzel” ifadelerini kullandı.



Mahalle muhtarlarının taleplerine yanıt verebilmek için Muhtarlıklar Müdürlüğünü kurduklarını ifade eden Aşgın, “Her ay muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantıları yapacağız. Seçim çalışmalarında şehri beraber yöneteceğimizi söylemiştik. Bütün mahalle muhtarlarımız bizler için değerli insanlar. Biz bu şehri beraber yöneteceğiz demiştik. Birlikte yönetme kararlılığımızı sonuna kadar devam ettiriyoruz. İstişarelerimiz neticesinde mahallelerimizin önceliklerini belirliyor ve muhtarlarımıza bilgi veriyoruz. Yapacağımız çalışmaları bilgilendiriyor ve söz verdiğimiz zamanda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonra da istişare içerisinde birlikte bu şehri yönetmeye bu şehrin sorunlarını birlikte çözmeye devam edeceğiz. Muhtarlarımıza samimi yaklaşımları, mahallelerinin sorunlarını bizlere ilettikleri ve bu sorunların çözümleri noktasında da kayıtsız kalmadıkları için teşekkür ediyorum. Belediyemizde yeni bir döneme girdik ve muhtarlıklar müdürlüğümüzü kurduktan sonra faal hale getirdik. Müdürlüğümüzün başına da tecrübesine inandığımız ve güvendiğimiz Mustafa Kanat’ı getirdik. Bundan sonra muhtarlarımız mahallelerinin sorunlarıyla ilgili talepleriyle ilgili müdürümüzle muhatap olacaklar. Bu şekilde işlerimiz hızlanacak ve daha etkin çalışacağız. Bundan sonra muhtarlarımızla her ay toplanacağız. Geride kalan ayın istişaresini yapacağız. Tek tek sorunları ortadan kaldırmak için çalışacağız. İnşallah şehrimizi birlikte güzel bir noktadan çok daha güzel bir noktaya götüreceğiz” dedi.