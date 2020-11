FATİH BATTAR

İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Özgür Kılıç, resmi makamları göreve çağırarak; “Gelin, Çorum’u Türkiye’de pilot il haline getirelim. Depremden sonra enkaz tespiti yapmayalım. Depremden önce yıkılacak olan binaların tespitini yapıp önlemlerini alalım. Çorum’daki kamu idarecileri ve siyasiler acilen elele verelim. Çorum’un afet eylem planlarını hazırlayıp Çorum’u deprem ve diğer afetlere hazır hale getirelim.” dedi

‘ÇORUM’U PİLOT İL YAPALIM’

Acilen, Valilik bünyesinde Çevre Şehircilik Müdürlüğü, AFAD, Belediye, Hitit Üniversitesi, İnşaat Mühendisleri Odası olarak bir bilim kurulu kurulması gerektiğini belirten Kılıç, “Bu kurul, ilimizdeki tüm binaların, resmi binaların özellikle hastane ve okulların acil olarak depreme karşı dayanıklılık testinin yapılmasına yardımcı olsun. Yaşanan depremlerden gördüğümüz kadarıyla bina göçüklerinin çoğuna dükkan katlarındaki kolonların kesilmesi sebep olmuştur. Bu nedenle acil olarak şehrimizdeki tüm dükkanların bu kurul tarafından kolonlarının yerlerinde durup durmadığının tespitinin yapılması gerekir. Şimdi soruyorum, aldığımız duyumlara dayanarak geçmiş yıllarda devletimiz tarafından tüm resmi dairelerden binalarının depreme karşı dayanıklılık testinin yapılması istenmişti. Ben eminim ki hiçbir binaya hiçbir resmi binaya, okula, hastaneye bu kontroller yapılmadı. Eğer yapıldıysa neden bizlerle paylaşılmadı? Varsa da lütfen bizlerle paylaşılsın. Her resmi kurumun giriş kapısına asılsın. Tekrar söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Resmi ve siyasi makamda bulunan görevlilerimiz, Sizlerin öncelikli görevi halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Gelin, Çorum’da elele omuzomuza verelim Çorum’u Türkiye’de örnek il yapalım. Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak koşulsuz ve şartsız yapacağınız her organizasyonda destek vermeye bulunmaya hazırız.” şeklinde konuştu

Çorum’da yaklaşık 500 İnşaat Mühendisi olduğunu kaydeden Kılıç, “Eminim ki her bir meslektaşımız Çorum Valiliği’nin veya Çorum Belediyesi’nin yapacağı veya yapması gereken binaların sağlamlık kontrolünde hiçbir karşılık beklemeden göreve hazırdır.” diye konuştu

Çorum’un şanslı bir il olduğunu aktaran Kılıç; “Şunu da bildirmek isterim ki Çorum şanslı bir ildir. Yapılan bina stoklarımızın içinde mühendislik hizmeti almamış bina sayısı çok azdır. Denizden uzak olmamızdan dolayı betonlarımız kalitelidir. Çorum’un eğitim seviyesi yüksek olmasından dolayı geçmiş yıllardan beri Çorum’a hizmet veren ve genç meslektaşlarımızı yanlarında bir çırak gibi yetiştiren inşaat mühendisi büyüklerimiz vardır. Üniversite ve Bayındırlık başta olmak üzere çok sayıda özel beton ve çelik laboratuvarlarımız vardır. Türkiye’ye örnek olan geçmiş yıllarda kendilerine görev edinen ve işini layıkıyla yapan inşaatları kontrol eden Çorum Belediyesi ve teknik personeli vardır. Çorum, Türkiye’de ve dünyada ses getirecek kalitede inşaat mühendisleri, inşaat ustaları ve müteahhitlere sahiptir. Bu nedenle Çorum genelinde yapılacak bir taramada eminim ki küçümsenmeyecek kadar çok binamız sağlam çıkacaktır. Bizim derdimiz, varsa içindeki çürükleri ayıklamaktır. Her binamızın giriş kapısında deprem dayanıklılık testinin sonuçlarını görmek umuduyla yine yine yine yine biz diyoruz ki Türkiye’nin en önemli gündemi deprem. Ve unutmayın, deprem öldürmez, binalar insanları öldürür.” ifadelerini kullandı.