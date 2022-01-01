‘Çorum’u ve tarihi değerlerini turizm dünyasına duyuracağız’

Irmakçılar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan, Anitta Otel ile ilgili yapılan haberlere açıklık getirdi.

Çorum’un ilk ve tek 5 yıldızlı oteli olan Anitta Otel’in yabancı yatırımcılara gitmemesi adına en yüksek teklifi vererek şehre geri kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan, “Verilecek hizmeti üst seviyeye çıkararak Çorum’un tarihi değerlerini ve Çorum ismini turizm dünyasına duyurma hedefi içerisindeyiz. Bizler aldığı bayrağı daha yukarılara taşıma hedefi olan geleneklere sahibiz.” dedi.

Irmakçılar şirketinin Ankara merkezli olup, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı iş sahalarında faaliyet gösterdiğini dile getiren Ceylan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Çorumlu olmamız sebebi ile yatırımlarımızı kendi şehrimize yaparak, kalkınma ve istihdam’a destek olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bugünlerde basında yer alan şehrimizin 5 yıldızlı oteli ile alakalı haberlere açıklık getirme durumu hasıl olmuştur. Çorum’umuzun büyük değerlerinden birisi olan 5 yıldızlı otel; Ziraat Bankası tarafından otel; taşınmazlar, bina ve eklenti ve menkulleri (makine, teçhizat, ekipman, dekorasyon vb.) ile satışa sunulmuştur, şehrimizin bu büyük değerinin kaybolmaması, emeklerin ve yatırımın yabancı yatırımcılara gitmemesi adına en yüksek teklifi vererek şehrimize geri kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şirketimiz satın alma öncesinde Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık ile görüşmüş, kendilerinin Ziraat Bankası’nın yaptığı ihaleye girmeyip satın almaması durumunda ihaleye gireceğimiz konusunda görüşü alınmıştır.

Yapım tarihinden bu yana uzun yıllar geçmesi, tefrişatın yıpranması ve büyük bir onarım görmemesinden dolayı işinde uzman eksperler tarafından otel ayrıca değerlendirilmiştir. Uğur Grup ile mutabık kalamamamızın asıl sebebi ömrünü tamamlayan dekorasyon malzemeleridir. Bizlerin her zaman takdirle karşıladığı şahsı, tarafımıza; otelin 31.12.2021 tarihinde tahliye işlemlerine başlayacaklarını bildirmişlerdir.

Irmakçılar A.Ş olarak Çorum’umuza daha kurumsal, şehrimize layık, katma değeri olacak hizmetleri getirecek ve hemşerilerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Verilecek hizmeti üst seviyeye çıkararak Çorum’un tarihi değerlerini ve Çorum ismini turizm dünyasına duyurma hedefi içerisindeyiz. Bizler aldığı bayrağı daha yukarılara taşıma hedefi olan geleneklere sahibiz. Bölgeden turizm sektöründe en az faydalanan ancak en çok değere sahip olan şehrimizi dünya’ya duyuracak şehrimize katma değer sağlayacağız. Otel bünyesinde mevcut çalışan tecrübeli ve işinde uzman personelin bünyemizde çalışmasını arzu ederek istihdam sağlamaya çalışacağız.

Bizler kendi iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza, vatandaşlar nezdinde sahip çıkılması gerektiğini düşünmekteyiz. Gelişen bu durumlara karşılık, daima iyi niyetimizle yaklaştığımızı belirtmek isteriz.” (Haber Merkezi)