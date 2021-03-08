‘Çorum’un 100 yılına damga vuracak bir çalışma olacak’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çimento fabrikası arazisi üzerine yapılması düşünülen proje için her kesimin görüşünü alacaklarını söyledi.

Aşgın, istişare toplantılarının ilkini 5 Mart Cuma Günü inşaat sektörü temsilcileri, mimarlar odası, müteahhitler ve üniversite hocalarının da yer aldığı geniş katılımlı bir heyet ile gerçekleştirdi. Siyasi parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Çorum için en uygun projenin hayata geçirilmesi gerektiği konusuna vurgu yapıldı.

1 milyon 384 bin metrekare büyüklüğündeki arazi ile ilgili yapılacak projede tüm kesimlerin görüşlerini alacaklarını ve bu alanda uygulanacak olan projenin ortak akılla hayata geçirileceğinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu süreci akılla, bilimle, karşılıklı istişare ile yöneteceğiz. İnşallah bu istişareler ile en doğru kararı hep birlikte vereceğiz” dedi.

Çimento fabrikası arazi üzerine yapılacak projenin Çorum’un 100 yılına damga vuracak bir çalışma olacağını kaydeden Aşgın, “Şu an için 1 metrekarelik kısmıyla dahi bir tasarrufumuz yok. Tüm kesimlerle konuşacağız. Bu araziyle ilgili kimin ne düşüncesi varsa, hangi hayali varsa herkesin görüşünü alacağız ve biz de bu görüşlere göre hareket edeceğiz. 5-6 ay içerisinde de kararımızı verip, projemizi ilan etmiş olacağız. Ortak akıl ve birlik beraberlik içerisinde Çorum’umuzu yönetmeye devam edeceğiz” şeklinde kaydetti.

İLK TOPLANTI YAPILDI, SIRADA DİĞER GRUPLAR VAR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çimento fabrikası arazisine yapılacak olan proje için tüm kesimlerin görüşlerini almaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aşgın, ilkini inşaat sektör temsilcilerinin yoğunlukta olduğu bir grupla gerçekleştirdikleri istişare toplantılarının siyasi partilerin kadın kolları, gençlik kolları, sivil toplum kuruluşları, esnaf temsilcileri ve Çorum’un geleceğine dair söz söylemek isteyen herkesle devam edeceğini kaydetti.

Başkan Aşgın, istişare toplantılarının önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti.

HER KESİMİN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Başkan Aşgın, tüm kesimlerin görüşlerini önemsediklerini dile getirerek, “Çimento fabrikası arazisi üzerinde yapacağımız çalışma ile ilgili fikrini beyan etmeyen, söz söylemeyen kimse kalmayacak. Herkes fikrini söyleyecek” dedi.

Hiç kimseyi ayırt etmeden herkesin görüşünü alacaklarını yineleyen Başkan Aşgın, “En doğru kararı vermek için herkesle istişare edeceğiz. Bu konuda söz söylemeyen, fikrini dile getirmeyen kimse kalmayacak” diye konuştu.

SON TOPLANTI VALİ VE MİLLETVEKİLLERİYLE

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1 milyon 384 bin metrekarelik çimento fabrikası arazisi üzerinde uygulayacakları proje konusunda yapacakları istişare toplantılarının Vali Mustafa Çiftçi ve Çorum Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirecekleri değerlendirme toplantısıyla son bulacağını vurguladı.

Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin de katılımıyla yapacakları toplantıda istişare toplantılarında dile getirilen konular göz önünde bulundurularak nihai kararı vereceklerini açıkladı.

İstişare toplantıları sonunda Çorum’a yakışır, Çorumlunun hayali olan güzel bir projenin ortaya çıkacağına inandığını belirten Başkan Aşgın, sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

REKTÖR ÖZTÜRK: BU İŞİN GERİ PLANINDA BÜYÜK BİR VİZYON VAR

İstişare toplantısına katılanlar arasında yer alan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, çimento fabrikasının satın alınmasının geri planında büyük bir vizyonun olduğunu, Çorum’un geleceğine dair kapsamlı bir bakış açısının olduğunu iddia etti.

Öztürk, “Bizim arzu ettiğimiz hıza uygun bir şekilde burada da bir proje aşamasının hayata geçmesini temenni ediyorum. Üniversitemiz adına, idari personelimiz adına, öğrencilerimiz ve kuzey kampüsümüz adına güzel şeyler yan yana geldi diyebilirim. Bu toplantılarla Çorum’un Samsun yolu tarafında yeni yüzü olacak bir projeye Bismillah demiş oluyoruz. Başta belediyemiz olmak üzere katkı sağlayan tüm paydaşlara müteşekkiriz. Üniversitemizin şehirle olan bağlantısı yürüme yolları noktasında bloke edilmişti. Çimento fabrikasının belediyemiz tarafından alınması ve ortak aklın devreye sokulmasıyla ortaya çıkacak proje ile üniversitemiz canlanacak, üniversitemizin marka değeri artacak ve şehirle bütünleşik bir üniversite olacak. Ortak aklın devreye sokulması ile yapılacak projeye üniversitedeki görev sürem boyunca uyum sağlayacağıma ve katkı vereceğimize söz veriyorum” dedi.

GÜNAY: ŞEHRİN GELECEĞİNE YÖNELİK BÜYÜK ÇAPLI BİR YATIRIM

İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay da yaptığı konuşmada çimento fabrikası arazisinin Çorum Belediyesi tarafından satın alınmasının şehrin geleceğine yönelik büyük çaplı bir yatırım olduğunu vurguladı.

Günay, “Arazinin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız, bir tereddüde düştüğünüz zaman orta yolu tercih ediniz sözüne uygun olarak güzel bir başlangıç yaptı. İl genel meclisi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

KARAPIÇAK: ÜZERİMİZE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, istişare toplantısında yaptığı açıklamada süreci şeffaf bir şekilde yönettiği için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Başkan Aşgın’ın süreci en başından beri tüm şeffaflığı ile anlattığını ifade eden Karapıçak, “Çimento fabrikasının Çorumumuz’a ve belediyemize kazandırılması bizleri çok mutlu etti. Bu anlamda da buraya Çorum’un bütün dinamiklerini davet ederek şeffaf bir şekilde başkanımızın Çorum halkına ve Çorum dinamiklerine sunmuş olduğu bu fırsattan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.

TEMUR: ŞEHRİMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da yapılan istişare toplantısının bir başlangıç olduğunu ve Çorum’un geleceği için çok önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Böyle bir başlangıçta Çorum’un bütün renklerini ve tüm değerlerini aynı masanın etrafında aynı amaca yönelik olarak toplanmasını son derece olumlu bulduğunun altını çizen Temur, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese böyle bir araziyi belediyemize kazandırmış olmasından dolayı da teşekkür ediyoruz” dedi.

TOKGÖZ: ÇORUM’UN FAYDASINA OLACAK HER İŞİ DESTEKLERİZ

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de yaptığı konuşmada çimento fabrikası alanının Çorum’un giriş çıkış aksında çok önemli bir bölge olduğunu vurguladı. Bu arazinin Çorumlular için öneminin çok büyük olduğunu dile getiren Ulaş Tokgöz, “Biz CHP olarak Çorum’un ve Çorumlular’ın faydasına olacak her işte açık ve şeffaf olmak kaydıyla hazırız. Bu konuda da sizleri destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstişare toplantılarının hızlı bir şekilde sürdürülmesi ve devam etmesi taraftarı olduğunu kaydeden Ulaş Tokgöz, “Öncelikle Çorum Çimento Fabrikasının alanı Çorum’un hakim rüzgar yönünde kalması sebebiyle buradaki binaların kat sayısının düşük tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çorum’un ilerleyen yılları da hesaba katılarak burada bir planlama yapılması gerekmektedir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 20:03