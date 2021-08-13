Çorum’un 40 yıldır değişmeyen lezzeti ikinci şubesini açtı

FATİH BATTAR/ŞEYMA ÖZDEMİR

Çorum’da 1980 yılından bu yana yemek sektöründe hizmet veren Emek Lokantası ‘Çorum’u Ete Doyuracağız’ sloganıyla 2.şubesini hizmete açtı.

Çorum-Samsun yolu (Yıldızpark Düğün Salonu karşısı)’nda Çorum halkının hizmetine giren Emek Lokantası’nın açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve çok sayıda davetli katıldı.

‘Emeksiz Yemek Olmaz’ sloganıyla 40 yıldır Çorum halkının damak tadına hitap eden Emek Lokantası, birbirinden lezzetli yemekleri ile damaklara, eşsiz mekanı ile de konuklarına muhteşem bir görsellik sunuyor.

ÇORUM’UN 40 YILDIR EN GÖZDE MEKANLARINDAN BİRİ

Çorum’un 40 yıldır en gözde mekanlarından biri olan Emek Lokantası, birbirinden lezzetli yemeklerle, güler yüzlü çalışanları ve damağınızda iz bırakacak tatları ile Çorum halkını bekliyor.

Zengin menüsü ile damak tadının yanı sıra göze de hitap eden Emek Lokantası, çorba denince akla ilk gelen yerlerden biri. Enfes çorba çeşitleri ile Çorum halkının en çok tercih ettiği mekanlardan biri olan Emek Lokantası’nda çorba çeşitlerinin yanı sıra et, lahmacun, pide, ızgara ve sulu yemek çeşitleri ile Çorum halkının damak tadına hitap etmeye devam ediyor.

Deneyimli, güler yüzlü ekibi ve kaliteli hizmet anlayışı ile hizmet veren Emek Lokantası, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor.

İki kuşak, babadan oğula süregelen bir lezzet durağı olan Emek Lokantası, yeni yerinde Çorum halkını ete doyuracak.

‘Lokantamız 40 yıllık tecrübesi ile alanında birçok konuda ilk ve tek adres olarak Çorum halkına hizmet vermektedir.’ diyen işletme sahibi Abdullah Ateş; “Çorum halkına 22 çeşit çorba sunarak bu konuda tek lokanta, tek adres olmanın yanında; 12 çeşit sulu yemek, kıymasız et döner, kebap ve ızgaralarımız, lahmacun ve pide çeşitlerimiz ile hizmetinizdeyiz. Yemeklerimizde kullandığımız bütün etler kendi besimiz olan dana ve kuzulardır. Ayrıca sezonuna göre meşhur Kaz Dolmamız da değerli müşterilerimiz için özenle hazırlanıyor. Geleneksel Türk yemeğinin öncüsü olmak isterken müşterilerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Düğün ve Mevlid yemeği organizasyonunun yanı sıra aile salonumuzda toplantı yemeklerine de ev sahipliği yapıyoruz. Bu hizmetlerimizle lokantamızın konforunu yükseltmeye çalışırken müşterilerimizin de lokantamızdan memnun ayrılmasını amaçlıyoruz.” dedi

‘KALİTE VE HİJYENDEN ASLA ÖDÜN VERMEDİK’

Fatih Caddesi’ndeki merkez şubeden farklı olarak yeni şubelerinde daha çok et ürünlerine ağırlık vereceklerini aktaran Ateş, “40 yıl önce ‘Çorum’da Emeksiz Yemek Olmaz’ sloganıyla yola çıktık. Kalite ve hijyenden asla ödün vermedik. Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuk. Çorum halkı da bizi tercih ederek teveccüh gösterdi. Bundan sonra da Fatih Caddesi’nden sonra Samsun yolundaki yeni şubemizde de daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermek için buradayız. Müşterilerimize daha rahat ve konforlu bir ortam oluşturduk. Çorum halkının yeni yerimizi beğeneceğini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ateş ayrıca Anadolu mutfağının özenle hazırlanmış lezzetlerine internetten ulaşılabileceğini belirterek, internet üzerinden de sipariş aldıklarını ve ‘kapıda ödeme’ seçeneği ile online sipariş verilebileceğini sözlerine ekledi.