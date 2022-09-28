Çorum’un 6 yıldır değişmeyen mahallesi

FATİH BATTAR

Çorum Belediye Meclisi’nin 2016 yılında aldığı karar ile Çorum’un 15.mahallesi olan Bayat Mahallesi 6 yılda değişime uğramadı.

Birinci derece tarım arazilerinin bulunduğu mahallede en büyük sorun ise yerleşim yerlerinin imara açılamaması. 120 kişinin yaşadığı mahallede 3 lise, 1 park, 1 cami ve 1 müze bulunuyor.

Mahallenin diğer en büyük sorunları ise internet ve asfalt.

Birinci derece tarım arazilerinden dolayı yerleşim yerlerinin imara açılamadığını ve mahallenin 6 yıldır değişmediğini belirten Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü; “2016 yılında köy iken Çorum Belediyesi’nin aldığı karar mahalle olduk. 2018 yılında yapılan seçimlerde mahallede muhtar görev olarak görev başladım. Mahallemizde 3 lise, 1 park ve İsmet Eker Konağımız var. Mahallemizin en büyük sorunu ise yerleşim yerlerinin imara açılamaması. 6 yıldır yerleşim yerleri imara açılamadığından dolayı hiçbir gelişme olmadı. Mahallemizde 30 hanede 120 kişi yaşıyor. Binalarımız eski ve imar izni olmadığı için yerleşim alanı genişlemiyor, dolayısıyla nüfusumuz da artmıyor. Biz tarım arazilerinin değil, yerleşim yerlerinin imara açılmasını istiyoruz.” dedi.

Muhtarlık olarak imar izni ile ilgili Tarım İl Müdürlüğü ve yetkililerle sürekli görüşme halinde olduklarını ifade eden Külcü, sorunun çözülmesi için yardım beklediklerini söyledi.

Ayrıca mahalle olarak Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yolunun genişletilmesini beklediklerini belirten Külcü; “Bu okul yolumuz çok dar. İki araç yan yana geçemiyor. Öğrenciler ise bu yolu mecbur kullanıyor ve çocuklarımıza bir şey olacak diye korkuyoruz. Okul yolumuzun genişletilmesini istiyoruz.” şeklinde talebini getirdi.

Mahalle sakinleri ise mahalleye asfalt beklediklerini dile getirdi. Mahallenin tozdan geçmediğini anlatan mahalle sakinleri; “Mahallemizde asfalt olmadığı için sürekli toz oluyor. Belediyemizden mahallemize asfalt bekliyoruz.” dedi

Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlı olan İsmet Eker Konağı’nın da yeniden canlandırılması gerektiğini de anlatan mahalle sakinleri, önceden konakta turizm etkinlikleri felan yapılır, buralar şenlenirdi ancak konakta uzun zamandır hiçbir etkinlik yapılmıyor.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 18:11