‘Çorum’un adını dünyaya duyuracaklar’

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, bazı gıda işletmelerini ziyaret ettiler.

İlk olarak Çorum Sakatat tesisini gezen heyet, 1975’den beri sektörün içinde olan Osman İzgi, Ömer Karataş ve İzzet Akaydın’dan çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

4 soğutuculu araç ile İstanbul, Ankara, Şanlıurfa gibi iller başta olmak üzere haftalık 2 bin ton sakatat ile iç piyasada Çorum’un gururu olduklarını söyleyen firma yetkilileri, veteriner hekim başta olmak üzere 50 kişilik kadrosuyla 2 yıldır aktif olarak çalışan tesisin ileriki hedefinin sadece iç piyasada değil ihracata da girerek kapasiteyi daha da arttırmak olduğunu belirttiler.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kemal Öz Mantı firmasını da ziyaret eden heyet, üretim tesisini inceledi.

Çorum mantısı ile birlikte erişte ürününü de tüketicinin beğenisine sunan Kemal Öz Mantı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özdoğan, İsrail ve Amerika’ya ihracat yaparak Çorum ekonomisine önemli bir katkı sağladıklarını ve geldiklerini noktanın Çorum adına gurur verici olduğunu söyledi.

Son olarak Yakamoz Turşuları firmasını ziyaret eden heyet, firma yetkilileri Savaş Kalaycı ve Onur Kalaycı ile tesis hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

75.000 m2 açık, 5.000 m2 kapalı alana sahip tesiste ileri teknoloji ile üretim yapan, turşu üretimi ile dünyada söz sahibi olan, 5 kıtada 30 ülkeye ihracat yapan işletmenin, Çorum’un dünya çapındaki diğer gururu olduğu ifade edildi.

Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, “Çorum insanının müteşebbis ruhunu, yapılan çalışmalarda görüyorum. Bu gayret ve heyecanlarından dolayı kendilerini kutluyorum. Kurum olarak kendilerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda dünyanın her tarafına ihracat yaparak Çorum’un adını tüm dünyaya duyururlar.” dedi.