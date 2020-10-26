‘Çorum’un ayakkabı markasıyız’

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Hitit Ayakkabı Mağazası sahibi Cumhur Palabıyık, “Türkiye’nin dört bir yanına uzanan müşteri memnuniyetimizle, ayakkabıda Çorum markası olmayı başardık” dedi.

İki ayrı mağaza ile Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Hitit Ayakkabı’nın başarı grafiğini her geçen gün daha da yükseğe taşıdığını anlatan Cumhur Palabıyık, “Mutluluğumuzu müşterilerimizle paylaşmak için özel bir kampanya başlattık” diye konuştu.

‘1 alana, 1 bedava’ sloganıyla düzenledikleri kampanyanın bay, bayan, çocuk ve spor ayakkabı modellerinde geçerli olduğunu belirten Palabıyık, sezon sonu fırsatlarının yıl sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

HİTİT AYAKKABI 12 YAŞINDA

Hem kaliteli hem de sağlıklı ayakkabı giymek isteyenlerin öncelikli tercihi olduklarını anlatan Cumhur Palabıyık, zengin ürün yelpazeleriyle sektörde iddialı olduklarını vurguladı.

“Hitit Ayakkabı olarak Çorum’da 12 yılı geride bıraktık” diyen Palabıyık, her ayak yapısına uygun, Sağlık Bakanlığı onaylı, kalite belgelerine sahip ayakkabıları müşterileriyle buluşturduklarını dile getirdi.

Mağazalarında satışa sundukları ayakkabıların tamamına yakınının Türk malı olduğunu hatırlatan Palabıyık, “Kampanyalarımızdan ve sunduğumuz hizmetlerden yararlanmak isteyen herkesi, Uğur Mumcu Caddesi numara 12’deki merkez mağazamız ile Osmancık Caddesi Selimiye Camii karşısı numara 56’daki outlet mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.