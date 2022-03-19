‘Çorum’un başarısı diğer illerimize de ilham kaynağı olacak’

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Çorum'da 320 milyon lira yatırım tutarına sahip 25 fabrikanın açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorum sanayisi ile Anadolu Kaplanı unvanını hak ettiğini belirterek; “Çorum 2021 yılında 2 milyar 600 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılına göre ihracatı yaklaşık yüzde 300 oranında artan Çorum, birçok büyükşehri geride bıraktı. Bu nedenle Çorum’la ne kadar iftihar etsek az. Umuyorum ki Çorum’un bu başarısı diğer illerimize de ilham kaynağı olacak. Bugün açılışını yaptığımız yatırımlar ve sizlerin üstün gayretleriyle Anadolu’nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek.” dedi

‘EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİMİZDEN BİRİ ÇORUM’DUR’

‘Ülke olarak büyük hedeflere emin adımlarla ilerlerken en büyük destekçilerimizden biri emin olun Çorum’dur.’ diyen Bakan Varank; “Bizlerde bu desteği karşılıksız bırakmamak için var gücümüzle Çorum’un imkan ve kabiliyetlerini artıracak şekilde yatırımlar yapıyoruz. Bu bağlamda bakanlık olarak 2002 yılında beri Çorum’daki OSB’lere verdiğimiz kredi desteği 160 milyon lirayı aşmış durumda. Toplamda 5 bin KOBİ’ye verdiğimiz destek 100 milyon liraya yaklaştı. KOBİ demişken, sabah Amasya’daki konuşmamda da değindim, KOBİ tanımında bazı değişikliklere gittik. KOBİ olma şartlarında biri olan satış hasılatı veya mali bilanço limitini 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. Böylece daha fazla işletmemiz KOBİ statüsü kazanarak desteklerden faydalanma imkânı elde edecek. Diğer taraftan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla Çorum’daki 216 projeye 155 milyon lira destek sağladık. Sanayinin rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmak için 2 AR-GE merkezini Çorum’a kazandırdık.” şeklinde konuştu

Bakanlık olarak bir yandan yatırımcıları desteklerken diğer yandan önemli projelere imza attıklarını belirten Varank, "Bu fabrikaların hemen hepsi bakanlığımızdan teşvik belgesi alarak kuruldu. Bu belgeler sayesinde cazip avantajlardan yararlandılar. Çorum'a ve ülkemize yaptıkları katma değeri düşününce bu desteği sonuna kadar hak ettikleri de bir gerçek. Helalühoş olsun. Bu teşviklerin yanında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız da sağladığı desteklerle bütçeleri toplamı 8 milyon lirayı aşan 4 önemli projeyi ilimize kazandırdı. Bugün ayrıca o projelerin de resmi açılışını yapıyoruz. Çorum Belediyesi ile hayata geçirdiğimiz Çoruminia, Veli Paşa Hanı ve Çatak Tabiat Parkı projeleri sayesinde turizminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Yine SOGEP kapsamında desteklediğimiz 'Güçlü Kadın Güçlü Gençlik Projesi' ile istihdam atölyeleri kuruyoruz. Böylece sanayiye kalifiye iş gücü yetiştirirken, kadın istihdamını da artırıyoruz." ifadelerini kullandı

Konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Birileri gibi daha ortada dikili ağacı yokken sadece boş laf üretenlerden olmadık. Tam aksine, saymakla bitmeyen eserlerimizle huzurunuza geliyoruz. Ayinesi iştir bir kişinin lafa bakılmaz. İşte sadece bu hafta yaptıklarımız bile bu milletle olan gönül bağımızın en güçlü göstergesi. Mesela perşembe günü Microsoft Türkiye Ar-Ge Merkezi'ni İstanbul'da açtık. Ülkemizin hızla gelişen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine çok güçlü bir aktör daha kazandırdık. Devamında dün, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Cumhurbaşkanımızla açtık ve Asya ile Avrupa'yı bir kez daha birleştirdik. Çanakkale destanının nişanesi olacak bu devasa yatırım, aynı zamanda cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da ışık tutacak inşallah. Asya ile Avrupa'yı birleştirmenin Roma İmparatorluğu'ndan beri bu coğrafyadaki medeniyetlerin hep gündeminde. Osmanlı padişahları buna dönük projeler gerçekleştirdi ama Türkiye'de ilk defa Boğaz Köprüsü 1970 yılında yapıldı, Demirel'e nasip oldu. Daha sonra rahmetli Özal, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaptı, Asya ve Avrupa'yı bir kez daha birleştirdi ama bugüne geldiğimizde sayın Cumhurbaşkanımız dört kez Asya ile Avrupa'yı birleştirdi. Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve şimdi de 1915 Çanakkale Köprüsü ile. Emin olun, bir siyasetçinin başarılarını saymaya başlasak, 'Dört kez Asya ile Avrupa'yı bir siyasetçi birleştirebilir mi?' diye sorsalardı, herhalde hiçbiriniz inanmazdı ama bunları artık görebiliyoruz. Dün video gündeme geldi. Bir tanesi televizyonda diyor ki, 'Bu AK Parti ancak eser siyaseti yapabiliyor. Çanakkale Köprüsü'nü de 'Çanakkale destanının artık Atatürk ile değil, köprüyle anılmasını istedikleri için inşa ettiler' diyor. Yani bu kadar sığ, bu kadar küçük bir bakış açısı bu muhalefette nasıl oluyor, anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Aynı kişi diyor ki, 'İstanbulluların tek derdi İzmir'e hızlı gitmek değil'. Zannediyor ki biz Çanakkale Köprüsü'nü sadece insanlar İstanbul'dan İzmir'e gitsin diye yaptık. Bilmiyor ki şu anda Çanakkale'de, Balıkesir'de, o bölgede sanayi parsellerinin tamamı dolmuş durumda. Şu anda harıl harıl insanlar oralarda yatırım yapmak için yer arıyor. Neden? Çünkü Çanakkale Köprüsü ile artık Avrupa'ya malını satmak çok daha kolay. O köprülerden sadece insanlar geçmiyor. Aslında ekonominin can damarlarını siz bu yollarla, köprülerle inşa etmiş oluyorsunuz.

Tüm dünya ekonomilerinin zor sınavlara tabi tutulduğu tarihi zamanlardan geçiyoruz. Savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığımızı azaltacak atılımlar yaptık. Bu zor süreçler de bize, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun ne kadar doğru ve yerinde bir strateji olduğunu gösterdi. Benzer bir durumun sağlık sektöründe yaşadık. Türkiye'nin devreye aldıkları hastaneler sayesinde salgın sürecinde sağlık sistemi dimdik ayakta kalan ülkelerden biri.

Etrafındaki ateş çemberine rağmen ülkemiz hamdolsun ciddi atılım içinde. Ekonomimiz 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, yıl genelinde ise yüzde 11 büyüdü. Bu rakamlarla G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yerimizi aldık. Geçen yılki ihracatımız da cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 225 milyar doları geçti. Yine istihdamda büyük başarılara imza attık. 2021 yılındaki istihdamda bir önceki yıla göre yaklaşık 3 milyon 200 bin kişilik artış oldu. Bu artışla işsizlik oranı da yüzde 11,3'e geriledi." diye konuştu.

‘ENFLASYONU GÖRMEZDEN GELMİYORUZ’

Ekonomide yaşanan güzel gelişmelerin enflasyonda yaşanan olumsuzlukları görmezden gelmiyoruz. Enflasyon sorunu elbette bizim de canımızı acıtıyor ama emin olun bu sorunun çok büyük kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Ben şahsen bunu bir doğum sancısına benzetiyorum, ya da şafak vaktinden önceki karanlığa. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız. Bunu zamanında yaptık, yine yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği liderlikle Türkiye'nin uluslararası konumunun çok daha güçlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dört bir yanımız ateş çemberi iken Türkiye bölgesinde bir istikrar adası olarak ortaya çıkıyor. Gösterdiği siyasi ve ekonomik güç sayesinde politika yapımcılığı üstleniyor. Malumunuzdur ki Antalya Diplomasi Forumu ile Türkiye, uluslararası siyasetin merkezi haline geldi. Dünyanın nabzı adeta Antalya'da attı. Cumhurbaşkanımızı ziyaret eden yabancı lider sayısı bir haftada 22'ye ulaştı. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği bu liderlik ile Türkiye, uluslararası konumunu daha da güçlendirdi. Emin olun bu siyasi liderlik, beraberinde ekonomik istikrarı da getirecek. Türkiye, etrafında yanan ateşe ve ekonomik krizlere rağmen yoluna emin adımlarla devam edecek. Sizlerin de desteğiyle ülkemiz tüm krizleri fırsata çevirecek liderliğe ve tecrübeye sahip. Nasıl 2008 krizinden güçlenerek çıktıysak, buradan da alnımızın akıyla çıkacağız. Siz yeter ki bize ve ekonomi politikalarımıza güvenin. Yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya devam edin. Bakanlığımızın verdiği desteklerden ve kredilerden yararlanın. Bizler her daim sizlerin yanında olacağız. Göreceksiniz ki hem sizler hem de ülkemiz kazanacak."