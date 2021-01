‘Çorum’un başarısı için birlikte çalışıp daha ileriye taşıyacağız’

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelen Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum ile ülke ekonomisi için yapılabilecek çalışmalar ve projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyarette yaptığı değerlendirmede MÜSİAD’ın, hakkın, hukukun, adaletin, eşitliğin, barışın, güvenin, refahın ve mutluluğun sağlanması, bölgesinde ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının ortak platformu, etkin bir sivil toplum örgütü olduğuna vurgu yapan Milletvekili Erol Kavuncu, “AK Parti olarak, yerel ve evrensel değerlerimizi koruyarak, bölgemizde ve dünyada etkin, saygın, müreffeh bir Türkiye'nin inşası yolculuğumuzda her alanda iş birliği yaptığımız MÜSİAD, ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Anadolu insanının neleri başarabileceğini ortaya koymuş bir sivil toplum örgütü olarak her geçen gün gücüne güç katarak dünyanın dört bir tarafında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ekonomik dayanışma yanında, demokrasi, özgürlük, hukuk devleti gibi değerlerin ülkemizde yerleşmesi konusunda da MÜSİAD çok hayırlı hizmetler gerçekleştirmiştir” dedi.

‘SALGIN DÖNEMİNDE EKONOMİDE HER KESİME DESTEKLER SUNDUK’

AK Parti’nin salgın döneminde ekonomide her kesime destekler sunarak, imkânları seferber ederek, üretimi, ihracatı, ticareti ve istihdamı ayakta tutarak her zaman olduğu gibi iş dünyasının ve iş insanlarının yanında olduğunu ifade eden Milletvekili Kavuncu, “İş dünyası ve iş insanları bizler için her zaman önemli olmuştur. Ancak Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanarak milletimizle birlikte yol yürüyüp sorumluluk almaktan kaçınmayan kamu yararına işler yapan MÜSİAD müstesna bir yere sahiptir. Çorum’da, iş dünyasının önünü açacak ve yeni ufuklar kazandıracak projeleri hayata geçirmede değerli iş insanı Sayın Orhan Coşkun Bey’in yönetim kurulu başkanlığında faaliyetlerine devam eden Çorum MÜSİAD ailesi bir çok alanda lokomotif görevi üstlenmektedir. Bu anlamda AK Parti olarak, oldukça önemli bir görevi ifa eden Çorum MÜSİAD ile Çorum’u şaha kaldıracak projelerin hayata geçirilmesi konusunda her alanda işbirliği içerisinde olacağız. Anadolu Kaplanı unvanına sahip Çorum’umuzun başarısını el birliği ile hep birlikte devam ettirip daha da ilerilere taşıyacağız. Biz bir ve beraber olarak, birbirimize kenetlendiğimizde her engeli aşacak ve büyük Türkiye’nin inşasında Çorum’un hak ettiği yeri almasında her türlü desteği vereceğiz. MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun’a, yönetim kurulu üyelerine ve mesai arkadaşlarına, misafirperverlikleri ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Erol Kavuncu’ya teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 19:30