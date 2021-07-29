ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Basın İlan Kurumu’nun Çorum’da tekrar şube açması üzerine Çorum şube müdürü olarak göreve başlayan Abdullah Güler gazetemize veda ziyaretinde bulundu.

Denizli Şube Müdürü olarak tayini çıkan Abdullah Güler, Çorum’u tanımaktan ve Çorum’da görev yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu anlattığı Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a, “Çorum’un bende yeri hep ayrı olacak. Burada kazandığım dostluklarım benim için ömür boyu kıymeti olan bir değer olarak gönlümde yaşayacak.” dedi.

Hakimiyet ailesini tanımaktan dolayı da memnuniyet duyduğunu vurgulayan Abdullah Güler, “Çorum Hakimiyet Gazetesi’ni her zaman ilkeli yayıncılığı, hassasiyetleri ve samimiyetiyle hatırlayıp örnek göstereceğim.” diyerek, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a ve gazetemiz çalışanlarına veda etti.