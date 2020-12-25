Çorum’un damızlık ihtiyacını bu tesis karşılayacak

FATİH BATTAR

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Sevindikalan köyünde 12 dekarlık arazi üzerine kurulan Türkiye’nin ilk Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu’na 168 damızlık koyun daha hibe edildi.

Çorum Valiliği tarafından Yeşilırmak Havzası Kalınma Birliği’ne sunulan proje kapsamında Çorum’a verilen 225 bin TL’lik ödenekle Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu’na alınan 168 damızlık koyun için tören düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Kemal Ateş ve birlik üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay; “Türkiye’de ilk ve tek olan bu istasyonu ilerletmek ve üreticilerimizin damızlık koyun ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. İstasyonumuzu ayrıca Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak planlıyoruz. Tesisi örnek bir tesis yapacağız.” dedi

Çorum’da damızlık metaryelinde sıkıntı yaşadıklarını aktaran Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; “Geçtiğimiz yıl üreticilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle 154 damızlık metaryali temin etmiştik. Bugün ise 168 damızlık koyun ile birlikte tesiste hayvan sayımız 322’ye ulaştı. Geçen yıl kuzu olan koyunlarımız gebe durumda. Mart gibi 130 kuzu temin edeceğiz. Tesisimizi daha modern hale getirmek için proje çalışmalarımız devam edecek. Çorum’da 250 bin küçükbaş hayvan var. Damızlık metaryelinde sıkıntı çekiyoruz ama inşallah damızlık varlığımız 1000’e ulaştığında sıkıntıları atlatacağız. Hem birliğimiz hem de üreticilerimiz kazanacak” şeklinde konuştu

Vali Mustafa Çiftçi ise Çorum’un damızlık koyun ihtiyacını karşılaması planlanan istasyona desteklerini esirgemeyen STK’lara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tesise katkılarından dolayı Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan’a, Şeker Fabrikası Müdürü Kemal Ateş’e, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan’a, Ünal Yem sahibi Muharrem Sarıaslan’a, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’a ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya plaket takdim edildi.

Geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk Damızlık, Koç Teke Üretim İstasyonu’nda 168 damızlık koyun ile birlikte küçükbaş hayvan sayısı 300’ü geçerken, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği önümüzdeki damızlık hayvan varlığını 1000’e çıkarmayı hedefliyor.