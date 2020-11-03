Çorum’un değerlerini tek tek tanıttı

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Çorum’un sahip olduğu değerleri tek tek tanıtarak, herkesi Çorum’u ziyaret etmeye davet etti. TBMM çatısı altında düzenlenen en kapsamlı Çorum tanıtımı olarak dikkat çeken basın toplantısında Kavuncu, “Davetimiz tüm vatandaşlarımızadır. Çorum’u gezmek, Çorum’da birkaç güzel gün geçirmek, tadı damağınızda kalacak bir anı olarak ömür sayfanızda yerini alacaktır.” dedi.

Çorum sanayisinden başlayıp, Hititler, tarihi mekanlar, dini mekanlar ve Çorum lezzetlerinden söz eden Milletvekili Erol Kavuncu, basın toplantısını şu sözlerle sürdürdü; “Kadim Anadolu coğrafyasında, değerlerine sıkı sıkıya bağlı kadirşinas insanların yaşadığı, bölgesinin parlayan yıldızı Çorum; makine ve imalat sanayinde her geçen gün gelişen performansı ile bölgesinin ihracat şampiyonu olmuş ve en çok ihracat yapan iller sıralamasında 15.sıraya yükselerek Anadolu Kaplanları arasındaki yerini perçinlemiştir.

Sanayi ve ihracat alanlarında sahip olduğu ve her geçen gün artan potansiyelinin yanında Çorum, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlere ait paha biçilmez eserleri bağrında saklayarak günümüze kadar taşımış olması nedeniyle de bir turizm kentidir.

Anadolu coğrafyası tarih boyunca kadim medeniyetlerin beşiği olmuş ve Dünya medeniyet tarihinin en parlak sayfaları bu coğrafyalarda yazılmıştır.

Medeniyetler geçidine sahne olan Anadolu coğrafyası, bu medeniyetlere ait paha biçilemez hazineleri bağrında saklamış ve bu güne kadar da taşımıştır. Bu nedenle bu topraklar adeta bir açık hava müzesi gibidir.

Bu müzenin en nadide parçalarından biri olan UNESCO Dünya mirası “Hattuşa”, Çorum’da Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur.

Hitit uygarlığı Anadolu’da; merkezi idareye dayalı, “Pankuş” adı verilen devleti kurarak, dünya medeniyet tarihine ilkleri armağan etmiştir.

Kadim medeniyetler şehri Çorum; Kadim Hitit İmparatorluğu ile dönemin diğer süper gücü Mısır İmparatorluğu arasında imzalanan ve barış içinde yaşamanın en güzel örneklerinden biri olan ‘’Kadeş Barış Antlaşması’nı dünya medeniyet tarihine hediye etmiştir. Bu önemi nedeniyle, Kadeş Barış Antlaşması metninin büyütülmüş kopyası bu gün Dünya barışına ilham vermesi için Newyork’ta BM Birleşmiş Milletler Binası’nın girişine konulmuştur.

Kadim şehrimiz Çorum, 8 bin yıllık köklü tarihinde Hatti, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, ve nihayet Selçuklu ve Osmanlı gibi dünya tarihine yön veren güçlü medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır

Bu medeniyetlere ait dünyayı kıskandıracak derecede kıymetli hazineler Boğazkale’de, Alacahöyük’te, Şapinuva’da, Eskiyapar’da, Resuloğlu’nda, Örükaya’da yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarılmıştır.

Şu an bu eşsiz hazinelerin geri kalanlarının gün yüzüne çıkarılarak insanlık tarihinin hizmetine sunulması için; ilimizde devam eden 40’a yakın kazı, restorasyon, çevre düzenlemesi, alt yapı ve ürün geliştirme projesi çalışmaları, bütün paydaşlarımızla birlikte, bizlerin yakın takip ve desteğimizle devam etmektedir.

Bu eserlerin teşhir edilerek dünya kültür mirası ile paylaşıldığı güzide mekânlardan Çorum Müzesi, Alaca Höyük ve Boğazköy Müzeleri, birçok ülkeden ilimize gelen tarih ve kültür meraklılarının ilimizdeki uğrak mekanlarıdır.

Kültür ve medeniyetlerin beşiği, mayası ve bir yeryüzü cenneti olan bu topraklarda yaşayanlar, bu coğrafyanın bereketinde, güzelliklerinde ve ihtişamında, Yaradan’ın siluetini aramışlar ve yaptıkları muhteşem mabetlerle bu köklü inanç kültürünü günümüze kadar anıtsal bir biçimde taşımışlardır.

Suheybi Rumi’ye saygı nişanesi olarak yapılan Hıdırlık Camii ve Sahabe Türbeleri, Murad-ı Rabi Ulu Camii, Şeyh Muhyiddin Yavsi Camii, Akşemsettin Hazretleri tarafından yaptırılan Evlik Köyü Camii, Elvançelebi Zaviye ve Türbesi, Hüseyingazi, Melikgazi Türbesi, Koyunbaba Türbesi, Sungurlu Demirşıh Türbesi, Behramşah Külliyesi, İskilipli Atıf Hoca’mızın anısına yaptırılan Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi gibi daha birçok yapı, Çorum’umuzda bu muhteşem inanç kültürünü günümüze taşıyan en nadide eserlerdir.

Bölgesinin yıldızı Çorum; Binlerce yıl öncesinden günümüze uzanan bu kıymetli hazinelerin yanınsa, Abdullah Yaylası’ndan, Elmabeli, Kuşçaçimen Yaylasına; İncesu Kanyonun’dan Kalinse Kanyonu’na uzanan doğal güzellikleri ile de yeşil ve doğa tutkunlarının uğrak mekanı olmaya adaydır.

Kızılırmak’ın bereketli topraklarında Osmancık-97 Pirincimiz, Oğuzlar Cevizimiz, Çorum Leblebimiz, Çorum mutfağından, Çorum Mantımız, Kargı Sırık Kebabımız, Tarihi Osmanlı Sefer yemeği olan İskilip Dolmamız gibi, daha nice lezzetler misafirlerini, damak tadı tutkunu gurmelerini beklemektedir.

Davetimiz tüm vatandaşlarımızadır. Sizleri Anadolu’muzun orta yerinde, yolların ve medeniyetlerin kesiştiği, kavşak noktasında buluşmaya davet ediyorum.

Çorum’u gezmek, Çorum’da birkaç güzel gün geçirmek, tadı damağınızda kalacak bir anı olarak ömür sayfanızda yerini alacaktır.

Sizleri bu güzel şehirde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 18:55