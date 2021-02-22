RECEP MEBET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Çorum'u hızlı tren ile tanıştıracak Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale demiryolu projemizin etüt proje çalışmaları devam ediyor” dedi.

Havaalanı talebi konusunda yöneltilen soruyu cevaplayan Bakan Karaismailoğlu, “Çorum’un derdi, bizim derdimiz. Böyle bir sorun varsa elbette çözmek bizim vafizemiz” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyareti sırasında konuşan Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin her bir noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Hakkari’den Edirne’ye Türkiye’nin her ili kıymetli. Çorum da bizim en kıymetli illerimizden biri. Çorum’un sorunları, bizim sorunlarımız. Böyle bir sorun varsa elbette çözmek bizim vafizemiz. Bakanlık olarak planlarımız dahilinde karada, havada, denizde ve hatta uzayda çalışmalarımız var. Hepsini programlı bir şekilde sıraya koyup yapacağız. Dünya ölçeğinde bu kadar projeyi yapan bir ülke, elbette bütün projelerin üstesinden gelir. O nedenle hiç endişeniz olmasın. Çorum’un derdi, bizim derdimiz. Ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Çorum’daki yatırımlarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

‘ÇORUM’A 5.2 MİLYAR LİRA HARCADIK’

“Ulaştırma ve haberleşmede coğrafyamızın kaderini yeniden şekillendirirken, göz bebeği duraklarımızdan biri de Anadolu'nun kalbinde yer alan Çorum'dur. Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına çok önemli yatırımlar yaptık. Son 19 yılda bu alanda yaklaşık 5 milyar 274 milyon lira harcama yaptık.

2003'te sadece 59 kilometre bölünmüş yol var iken, 297 kilometre daha yol yaparak, bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp, 356 kilometreye çıkardık. İldeki bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 406 kilometreye yükselttik. Çorum'u bölünmüş yollarla, Samsun, Kırıkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine bağladık. Şu an itibari ile de 2 milyar 985 milyon proje bedeli ile devam eden 12 karayolu projemiz bulunuyor.

‘KIRKDİLİM GÜVENLİ ULAŞIMA KAVUŞUYOR’

Bugün de İskilip Kavşağı, Hastane Kavşağı ve Çorum'da yapımı devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Kırkdilim Tünelleri'nde incelemelerde bulunduk. Bu proje kapsamında yapımı devam eden üç ayrı tünelden ikincisi olan T2 Tüneli'nin ışık görme törenini gerçekleştirdik ve nihai kaplama betonu işine başladık. Kırkdilim Tünelleri Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlıyor. Aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu proje ile adını güzergâh üzerindeki 40 keskin virajdan alan Kırkdilim'de, sarp kayalıklar üzerinde yapılan riskli seyahatler artık mazide kalacaktır. Bu proje ile en başta canımızın emniyetini sağlamış oluyor, aynı zamanda daha hızlı ve konforlu seyahat imkanına kavuşuyoruz. Mevcut 10,22 kilometre olan ve 10 dakika alan yol, projenin tamamlanması ile 8,62 kilometreye inecek, eski güzergaha göre 1,60 km kısalarak seyahat süresi tahmini 5 dakikaya düşecek. Halkımız, akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf edecek.

‘DEMİRYOLUNDA PROJE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’

Karayolu projelerimize ek olarak, Çorum'u hızlı tren ile tanıştıracak Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale demiryolu projemizin etüt proje çalışmaları da sürüyor.

Demiryolu konusunda da Çorum’la ilgili önemli çalışmalarımız var. İnşallah bu yıl içerisinde hızlı demiryolunun projelerini bitirip ihale süreçlerini başlatmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Çağımızda asla ihmal edilmemesi gereken bir alan olan iletişim altyapısı konusunda da Çorum için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Fiber optik kablo uzunluğunu, bin 90 kilometreden 3.363 kilometreye çıkardık. Hızlı internet kullanıcısı yok iken, bugün Çorum'da 471 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor. 24 adet PTT şubesini otomasyona açtık ve vatandaşımızın her türlü bankacılık hizmetine erişebileceği PTTBANK haline getirdik.

‘YATIRIMLARIMIZ ÇORUM’A KAZANIM OLARAK GERİ DÖNECEK’

Ak Parti'nin hizmet kültüründe yol, medeniyetin ve kalkınmanın simgesidir. Yollar akarsu gibi geçtikleri yere hayat katar. İstihdama, üretime, ticarete, turizme canlılık getirir. Bu yüzden emin olunuz ki Çorum'da attığımız her adım yakın gelecekte kat be kat kazanım olarak geri dönecektir.

Dünya tarihinde büyük izler bırakan Hitit Uygarlığı'na başkent olmuş Çorum'un kıymetini bizler de bilmek zorundayız. 21. yüzyılda, şehrimizin bu büyük potansiyelini gerçekleştirmek bizlerin vazifesidir.

‘GEREKLİ ADIMLARI BİRLİKTE ATACAĞIZ’

Sizden ricamız, gören gözümüz, duyan kulağımız olmanızdır. Çorum'un gelecek hedeflerini birlikte istişare edelim, atılacak adımları birlikte atalım.

Çorumlular’ın derdini birlikte dinleyelim, ihtiyaçlarını birlikte anlayalım ve en hızlı şekilde bütün eksiklerini birlikte tamamlayalım. Zira, bugüne dek yekvücut halinde, birlikte düşünüp, birlikte hareket ederek elde ettiğimiz başarılarla halkımızın gönlünde taht kurduk.Bundan sonra da Yaradan birliğimizi, dirliğimizi muhafaza eylesin.”