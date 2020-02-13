Çorum’un en büyüğü Ulukavak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistiklerine göre Çorum’un en büyük mahallesi 59 bin 298 nüfusu ile yine Ulukavak oldu.

Geçtiğimiz yıl Bayat’ın da Çorum’un mahalleleri arasına katılması ile birlikte Çorum’da mahalle sayısı 15’e çıkmıştı. 15 mahalle arasında nüfusu en fazla mahalle Ulukavak olurken, en az mahalle ise 87 nüfusu ile Bayat oldu.

ULUKAVAK 6 İL, 191 İLÇEDEN DAHA BÜYÜK

2019 sonu itibariyle Çorum’un en büyük mahallesi olan Ulukavak, Türkiye’nin 6 il ve 191 ilçesinden daha fazla nüfusa sahip.

Ulukavak Mahallesi 32 bin 65 mahalle bulunan Türkiye genelinde ilk 25 mahalle arasında yer aldı. Çorum’daki bütün ilçe merkezlerinden daha büyük olan Ulukavak Mahallesi, 4 büyük ilçe dışındaki bütün ilçelerin nüfusunun toplamından daha fazla nüfusa sahip.

Ulukavak’ı 46 bin 665 ile Bahçelievler, 41 bin 598 ile Gülabibey, 27 bin 723 ile Buharaevler, 24 bin 651 ile Üçtutlar, 19 bin 232 ile Kale, 16 bin 702 ile Mimar Sinan, 7 bin 800 ile Akkent, 7 bin 300 ile Yavruturna, 6 bin 106 ile Karakeçili, 3 bin 100 ile Çepni, 2 bin 990 ile Kunduzhan, 2 bin 283 ile Çöplü, 1 460 ile Yeniyol ve son olarak 87 nüfusu ile Bayat izledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020, 19:34