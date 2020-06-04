‘Çorum’un en büyük çevre sorunu hava ve su kirliliği’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’un daha yaşanabilir bir kent olması için çevre sorunlarına karşı duyarlılık oluşması ve bu konuda çeşitli yatırımların yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Müdür Vekili Zafer Bektaş ve Müdür Yardımcısı Birol Sayın ile bir süre görüşen Tahtasız, Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak, temel sorunlar hakkında bilgi aldı.

Müdür Vekili Bektaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız'a teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ayrıca Dünya Çevre Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Çorum'un en büyük çevre probleminin hava kirliliği olduğunu dile getiren Tahtasız, coğrafi konum, fabrika ve tesislerin etkisi ve doğalgaz kullanımının yeterince yaygınlaşmaması sonucu bu sorunların yaşandığına dikkati çekti. Tahtasız, su kirliliğinin en büyük sebepleri arasında yer alan Derinçay'ın da ıslah edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının şart olduğunu savundu.

Tahtasız, açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik Bakanlığının 2019 yılında yayınladığı "Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporunda" illerin çevre sorularının öncelik sıralaması değerlendirilmiş olup, ilimiz Çorum'un 1. derecede sorunu hava kirliliği, 2. derecede su kirliliği, 3. derecede gürültü kirliliği, 4. derecede toprak kirliliği, 5. derecede atıklar, 6. derecede doğal çevrenin tahribatı ve 7. derecede erozyon olarak tespit etmiştir.

Türkiye'de 75 milyon kişi kirli hava solumaktadır. Partikül madde 2,5 (PM2,5), partikül madde 10 (PM10), kükürtdioksit (SO2), azotdioksit (NO2), azotoksitler (NOX), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) parametreleri için alınan ölçümlerin bazı parametrelerinde ilimiz Çorum maalesef ki ön sıralarda yer almaktadır.

İlimizde hava kalitesi ölçümleri ise üç istasyon (Bahabey, Mimar Sinan ve Çorum) tarafından yapılmaktadır. Hava kirliliğinin 1.derecede öncelikli sorun olmasının sebebi; il merkezi düz bir topografik yapıda olup, çevresi tepelerle çevrilidir. Hava kirliliğinde hem bu durum, hem de sanayi bakımından lokal bölgelerde toprak sanayii (tuğla, kiremit, şeker v.b) fabrikalarının yerleşim alanı yanında bulunması etkili olmaktadır. Bunun yanında doğalgaz gelmesine rağmen apartmanlar ve müstakil evlerin, küçük esnafın ısınmada kömürü kullanmaları hava kirletici etkenlerin başında yer almaktadır. Ayrıca, taş ocaklarının da indirme bindirme sistemlerinin tozdan ari olmaması hava kirliliği nedenlerindendir.

2. derecede su kirliliğinin sebebi bu raporda yeteri kadar açıklanmamıştır. Oysa ki Çorum'da yaşayan her vatandaş bilir ki Çorum'un en büyük su kirliliği sorununun sebebi Derinçay'ın kirliliği konusudur. Derinçay ilimizde Köse Dağından doğup çeşitli yan dere ve su kollarının birleşerek Çorum'un batısından geçerek Alaca Irmağı ile birleşmekte ve buradan Amasya iline ulaşarak Yeşilırmak'a karışmaktadır. Derinçay'a yıllardır fabrikalardan karışan sanayi atıkları bir türlü önlememiştir. Fabrikaların arıtma sistemlerinin olmaması ve Derinçay havzasında bulunan tarım arazilerinde aşırı gübre kullanılması kirliliğin başlıca nedenlerindendir.

Derinçay’ın debisi sonbahar aylarında düşmektedir. Çorum Belediyesi ve Şeker Fabrikasının arıtmasından çıkan atık su derenin debisinin %80'ini oluşturmaktadır. Anlaşılmaktadır ki arıtma sistemleri iyi çalışmamakta ve temizle işlemini yapmamaktadırlar.

Sonuç olarak ilimiz Çorum'un daha yaşanabilir bir kent olması için çevreye olan duyarlılığın artırılması ve her türlü çevre kirliliğine karşı tedbirler yetkililer ve ilgili kamu kurumlarınca acilen alınmalı, her türlü fosil yakıt tüketiminin en aza indirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.” (Haber Merkezi)