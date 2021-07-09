Çorum’un en organik, en doğal manavı açıldı

FATİH BATTAR

Hitit Gıda'nın eski ortaklarından Fatih Balcı ile eski çalışanları Mustafa Şengöz, Arif Kömürcü ve Mehmet Balcı tarafından Çorum'a kazandırılan Natürel Sebze-Meyve dualarla açıldı.

Eşref Hoca Caddesi numara 40/A (Çorum (Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı Yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Natürel Manav’ın açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, mahalle muhtarı ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi işyerinin hayırlı-uğurlu olması temennisinde bulunarak, işyeri sahiplerine bol kazançlar diledi.

Protokol üyeleri kurdele kesimi ile işyerinin açılışını dualar eşliğinde gerçekleşti. Açılışın ardından Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri işyerini gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Açılışa katılanlara meyve ikram edildi.

GÜNLÜK TAZE MEYVE VE SEBZELER

Çorum’da kalitenin ve tazeliğin adresi olduklarını belirten işletme sahiplerinden Mustafa Şengöz, en doğal ve en organik meyve ve sebzeleri Çorum halkının damak tadına sunduklarını söyledi.

Reyondaki meyve ve sebzelerin iki günde bir yenilendiğine dikkat çeken Şengöz; “Ürünlerimiz Antalya, Bursa, Aydın, Manisa gibi Türkiye’nin çeşitli illerinden dalından koparılarak buraya getiriliyor. Ürünlerimizin hepsi günlük taze ve organikdir. Vatandaşlarımız her gün taze ürünleri bizden alabilecek. Sloganımız "Kaliteli Mal Uygun Fiyat". Doğal ve organik beslenmek isteyen herkesi Natürel Manav’a bekliyoruz.” dedi.

Natürel Manav olarak ayrıca evlere servis imkanlarının da bulunduğunu belirten Şengöz, 0 (364) 777 00 55 ya da 0 (552) 719 00 55 telefonlardan sipariş verilebileceğini söyledi.