Çorum’un en sevilen akaryakıt istasyonu:KALELİ PETROL

RECEP MEBET

Akaryakıt sektörünün Çorum’daki öncü kuruluşlarından olan Kaleli Petrol, ‘TecnoBEST’ ile bir ilke daha imza attı.

Ankara Yolu Bulvarı 5. kilometrede faaliyet gösteren Kaleli Best Oil’de hizmete sundukları özel köşeyi tanıtan İstasyon Yöneticisi Ahmet Namlı, yeniliklerin öncüsü olmaya devam ettiklerini söyledi.

“Çorum’un en sevilen akaryakıt istasyonuyuz” diyen Ahmet Namlı, “TecnoBEST adlı köşemizde ücretsiz internet erişimi, e-posta, faks, fotokopi, yazıcı kullanımı ve telefon şarj hizmeti sunuyoruz” dedi.

‘Siz yola çıktığınızda, işiniz yarı yolda kalmasın’ sloganı ile tanıttıkları köşenin büyük ilgi gördüğünü anlatan Namlı, örnek uygulamanın takdir topladığını kaydetti.

SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ: KALELİ

Çorumlu işadamı Selahattin Kaleli tarafından 1968 yılında temelleri atılan Kaleli Şirketler Grubu’nun, ‘Best Oil’ markasıyla Türkiye çapında faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ahmet Namlı, Çorum’da ise iki ayrı istasyonla hizmetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaleli Petrol’ün akaryakıtta Çorum’un kendi markası olduğunu vurgulayan Namlı, “İnönü Caddesi’ndeki istasyonumuzun yanı sıra Ankara Yolu 5. kilometredeki istasyonumuzla müşterilerimizin hizmetindeyiz” dedi.

Kaliteli hizmet, uygun fiyat, hesaplı ve zengin içerikli market ile müşterilerine sundukları ayrıcalıklardan bahseden Namlı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

ÇORUM’DA BİR İLK

“İstasyonumuzda oluşturduğumuz TecnoBEST köşesi ile akaryakıt sektöründe bir ilke daha imza attık.

Market bölümünde hizmete sunduğumuz bu köşede, internet erişimi, e-posta, faks, fotokopi ve yazıcı kullanım imkanı ile telefon şarj hizmetini ücretsiz olarak sunuyoruz.

Türkiye çapında da benzeri olmayan bu hizmetin yanı sıra istasyonumuza gelen herkese, günün her saatinde ücretsiz çay ikramında bulunuyoruz.

AKARYAKITTA ÇORUM’UN MARKASI

Aslen Alacalı olan saygıdeğer işadamı Selahattin Kaleli’nin yerli yatırım olarak hayata geçirdiği Kaleli Best Oil Petrolcülük, dürüst, ilkeli ve kaliteli hizmet anlayışı ile Çorumlu’nun teveccühünü kazandı.

Çorum’dan kazandığını yine bu şehre hizmete dönüştüren Kaleli Petrol, memleket sevdalısı tüm hemşehrilerimizin sahiplendiği bir marka olmasının yanı sıra, kısa sürede Türkiye’nin seçkin akaryakıt zincirlerinden biri haline geldi.

BEST MARKET’TE NE ARARSAN VAR

Zengin ürün yelpazesiyle şehir içindeki marketlerden farksız olan Best Market, tüketici memnuniyetinde lider.

24 saat hizmete açık olan marketimizde, seyahat esnasında ihtiyaç duyulabilecek herşeyi bir arada ve en uygun fiyatlarla satışa sunuyoruz.

Best Market’te tıraş malzemelerinden bebek bakım ürünlerine, gazete ve dergiden günlük taze ekmeğe, sıcak ve soğuk içeceklerden atıştırmalık çeşitlerine, madeni yağlardan oto aksesuarlarına kadar yüzlerce çeşit ürün yer alıyor.

BENZERSİZ TESİS

Şehirler arası yolculuk edenlerin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işyerlerine ulaşmak için Ankara Yolu’nu kullanan sürücülerin uğrak noktasıyız.

Kurşunsuz benzin, motorin ve otogaz başta olmak üzere tüm akaryakıt ürünlerini en uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyoruz.

İstasyonumuzda mescitten dinlenme alanlarına, kahvaltıdan alışverişe tüm ihtiyaçların karşılanabileceği geniş bir kompleks sunuyoruz. Leblebicizade adlı kuruyemiş mağazası da benzersiz tesisimizin önemli bölümleri arasında yer alıyor.

Çorumlu misafirperverliği ve çalışkanlığını ortaya koyan istasyonumuzda, alanında tecrübeli bir kadro ile hizmet veriyoruz.

Sunduğumuz tüm bu ayrıcalıklı hizmetlerle, Çorumlular’ın en sevdiği ve vazgeçemediği akaryakıt istasyonu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gönüllerinde bizlere yer veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, yolculuğa çıkmadan önce her zaman Kaleli Petrol’e bekliyoruz.” (ADVERTORİAL)

