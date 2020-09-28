‘Çorum’un hak ettiği tanıtımı yapacağız’

2018 yılında kurulan Çorum Kültür ve Turizm Derneği, Olağan Genel Kurulunu yaptı ve yeni yönetimini belirledi.

Başkanlığını Ford Evlüce Otomotiv Genel Müdürü Yaşar Budak, Başkan yardımcılıklarını da Ömer Arslan ve Atakan Akman, Genel Sekreterliğini Gökhan Yürürer, projelerden sorumlu yönetim kurulu üyeliklerini de Abdullah Bedir Kaya, Hasan Kiraz ve Betül Özseçer’in yaptığı Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nin yeni dönem yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Dernek Başkanı Yaşar Budak, Çorum’un hak ettiği tanıtım çalışmalarını yapacaklarını kaydetti.

Çorum’un tarihi, doğal güzellikleri, turizm alanları ile çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Budak, “Derneğimizin bu alanda çok önemli çalışmalar yapacağına inanıyorum. Yapacağımız çalışmalarımızı Valiliğimiz, Belediyelerimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Esnaf Odamız, Üniversitemiz ve Tüm Sivil Toplum kuruluşlarımızla istişare ederek hayata geçireceğiz. Çorum’u daha çok tanıtıp, şehrimizin turizmden hak ettiği payı alması için yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu konuda bir fikri olan, katkı sağlamak isteyen, bizlere yön verecek herkese açığız” dedi.

Çorum’un tanıtımına katkı sağlamak isteyen herkesi derneğin faaliyetlerine katılmaya davet eden dernek Başkanı Budak, Yönetim Kurulu dışında şehrin önde gelen isimlerinin, akademisyenlerin, sanayicilerinin, bürokratların, basın mensuplarının, spor adamlarının ve siyasetçilerin yer aldığı bir danışma kurulu oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

www.corumkulturturizmdernegi.com adlı web sayfasından dernek faaliyetlerine ulaşılabileceğini dile getiren Budak, derneklerinin bu alanda önemli bir boşluğu doldurduğuna inandığını kaydetti.

Bu kapsamda ilk nezaket ziyaretini Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a yapan dernek yönetimi, bu zamana kadar yapılan dernek çalışmalarına verdiği katkı ve desteklerden dolayı Başaranhıncal’a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 19:44