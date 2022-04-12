Çorum’un hava kalitesine AB’den destek

Dünya hava kalitesi endeksine (AQI) göre Avrupa’daki havası kirli 7. Şehir ve Türkiye'de ise havası kirli birinci şehir olan Çorum’da hava kalitesinin artırılması için AB’den destek geldi.

Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi'nin kapanış konferansında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AB Yatımları Daire Başkanı ve IPA Türkiye Direktörü İsmail Raci Bayer, IPA 1 ve IPA 2 dönemlerinde yaklaşık 1 milyar euroluk AB fonuna köprü olduklarını ifade etti. Projeden 31 il yararlanırken, projeden yaralanacak iller arasında Çorum’da yer aldı.

AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkan Yardımcısı Laurent Guirkinger ise, 2002 yılından bu yana çevre ve iklim konularında Türkiye'ye yaklaşık 1.5 milyar euroluk mali destek sunduklarını söyleyerek, "2030 yılına kadar 2.2 milyar euroluk bir temiz hava paketi harcanacağını öngörüyoruz" dedi.

AB ve Türkiye tarafından finanse edilip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, 3 yıldır 31 ilde hava kalitesine yönelik çalışmalar yapılan projenin kapanış konferansında konuşan Bayer, Türkiye'nin AB'ye aday ülkelere tahsis edilen Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)fonlarından yararlandığını hatırlattı. Bayer, şunları söyledi:

"IPA 1 dönemi için yürüttüğümüz çevre operasyonel programı 30 altyapı, 7 teknik destek projesi içermekteydi. Toplam 700 milyon euroluk proje paketi ile 7 coğrafi bölgede, 25 farklı ilde, toplam 44 belediyemizi kapsayan yaklaşık 9 milyon vatandaşa AB standartlarında çevre altyapı hizmeti temin edildi. IPA 2 ile de 3 milyon vatandaşımıza daha AB standarlarında çevre altyapı hizmeti sağlanacak. Dairemiz, 2011 yılından bu yana IPA 1 VE IPA 2 dönemlerinde toplam 1 milyar euroluk hatırı sayılır bir çevre yatırımına ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında köprü oldu."

Bayer, projenin amacının; Türkiye'deki şehirlerde ulusal emisyon yönetim sistemini desteklemek, çevresel hava kalitesini yükseltmek, "hava kirliliği" kavramının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak, hava kirliliğine odaklanan kurumların kapasitesini arttırmak olduğunu söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkan Yardımcısı Guirkinger de, 2002 yılından bu yana Türkiye'ye çevresel konularda verilen destek miktarının 1.5 milyar euroyu aşmış durumda olduğunu söyledi. Guirkinger, her yıl AB'de 400 binden fazla kişinin hava kirliliğinin olumsuz etkileri nedeniyle hayatını kaybettiğini ve bu rakamın trafik kazalarında hayatını kaybedenlerden 10 kat fazla olduğunu ifade etti.

Guirkinger, "2030 yılına gelene kadar 2.2 milyar euroluk bir temiz hava paketi harcanacağını öngörüyoruz. Bu yatırımla yaklaşık 3.3 milyar euro hava kirliliğinin ortaya koyduğu maliyetlerden tasarruf edilecek. 40-140 milyar euroluk da dolaylı maliyetlerden tasarruf yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Hangi iller var?

Projede yer alan iller: Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 18:12