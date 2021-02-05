‘Çorum’un havaalanı ihtiyacı Merzifon üzerinden karşılanabilir’

FATİH BATTAR

İki günlük Çorum ziyareti kapsamında parti binasında değerlendirme toplantısında Çorum’un havaalanıyla ilgili talebi ile ilgili bir açıklama yapan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Çorum’un havaalanı ihtiyacının 60 km uzaklıktaki Merzifon Havalimanı’ndan karşılanabileceğini söyledi.

Merzifon Havaalanı’nda sefer sayılarının artırılarak geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Usta; “Biz iktidar olmuş gibi sorunlu davranan bir siyasi partiyiz. Çorumluları okşamak için Çorum’a 2 tane havaalanı yapılsın diyebiliriz ama bizim böyle siyasi tarzımız yok. Eğer Çorum’a bir yatırım gelecekse önce demiryolu olmalı. Havaalanı ihtiyacı Merzifon üzerinden karşılanabilir. Merzifon Havalimanı’nın geliştirilmesi lazım. Başka ülkelerde de havaalanı belli merkezlerde oluyor. Merzifon Havalimanı’nda İstanbul’a günde 1 değil de 5 sefer düzenlenirse Çorum’un da ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum.” dedi

DEMİRYOLUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Çorum’un en temel sorununun demiryolu olduğunu belirten Usta; “Çorum’u hem limana hem içeriye bağlayacak bir demiryoluna ihtiyaç var. Samsun-Çorum-Ankara demiryolunun bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Projede yavaş gidildiğini biliyoruz. Ankara’da bu konunun hem mecliste hem de bakanlıkta üstüne gideceğiz.” dedi

DEVLET HASTANESİ BİR AN ÖNCE AÇILMASI GEREKİYOR

Devlet Hastanesi konusuna da değinen Usta; “Çorum’da eski hastanenin yeniden açılması konusunda çok şikayet var. Sağlık Bakanlığı’na buradan çağrı yapıyorum. Bu hastanenin heba olmaması için bir an önce açılması gerekiyor.” diye konuştu

SİYASETÇİLERİN BİRAZ DAHA GAYRETLİ OLMASI GEREKİYOR

Çorum’un sanayi, turizm ve tarım kenti olduğunu aktaran Usta; “Çorum kavşak noktasında bir ilimiz. İç Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı. Çorum’un çok ciddi bir turizm potansiyeli var. Hattuşa, Şapinova, Alacahöyük gibi tarih turizmine çok müsait yerlerimiz var ama Çorum turizmden yeteri kadar faydalanamıyor. Çorum turizm potansiyelinin katma değere dönüştürülmesi gerekiyor. Sanayileşme açısından ‘Anadolu Kaplanı’ diyebileceğimiz bir şehir Çorum. Kalitenin işgücü ihtiyacı konusunda sıkıntısı var. Tarım açısından 1.3 milyon hektarlık yüz ölçümü olan bir şehir. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 20.büyük ili. %45’i tarım arazisi. Tarım arazilerinin çok az bir kısmı sulanabiliyor. Su ile ilgili ciddi bir problem var. Sulanan alan şu anda %15 civarında, sulanabilir araziyi %60’a kadar genişletme imkanı var. Bunun içinde yatırımlar gerekiyor. Obruk Barajı’nın yapılamaması çok önemli bir husus bu konuda. Buğday üretiminde 12 sırada, çeltik üretiminde 4.sırada, nohut ve kuru soğan üretiminde çok ciddi potansiyeli var. Devletin bir bütçesi vardır. Bu bütçe hem sektörel olarak hem de il bazında talebe göre dağıtılır. Yerelden bir talep gelmesi gerekir ki, devlet kaynaklarının bir kısmının Çorum’a gelmesi için. Bu anlamda Çorum siyasetçilerinin biraz daha gayretli olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ÇORUM’A YAKIŞMIYOR

Bütün potansiyellerine rağmen gelişmişlik endeksinde Çorum’un Türkiye’de 81 il içinde 50.sırada olduğuna dikkat çeken Usta; “Bu Çorum’a yakışmıyor. Çorum bunu daha fazla yukarı taşıyabilir.” şeklinde konuştu

Çorum ile ilgili değerlendirmelerinin ardından ülke gündemini değerlendiren Usta, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi ve esnafa verilen desteğin yeterli olmadığını ifade etti.

Pandemi döneminde esnafa yeteri kadar destek verilmediğini dile getiren Usta, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

ESNAFA VERİLEN DESTEK YETERSİZ

“Türkiye ciddi sıkıntılarla yüz yüze. Pandemiden önce başlayan sıkıntılar devam ediyor. Esnafın durumunun pandemi sürecinde çok kötü olduğunu biliyoruz. Devlet, esnafa yeteri kadar destek vermedi. İyi Parti olarak esnafa destek konusunda hükümete önerilerimizi sunduk. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5 milyarlık bir paket açıklandı ama yetersiz. Esnafa verilen 3 aylık 1000 lira desteği de yetersiz. Destek süresinin daha uzun ve daha fazla verilmesi gerekiyor. Esnaf zaten tepeden tırnağa borçlu ve kredilerini ödemekte zorlanıyor. Çorum’da oda başkanlarıyla yaptığımız görüşmede devlet bankası 6 ay faizli erteleme ile kredi veriyor. Esnafa faizsiz kredi desteği verilmesi gerekiyor. Hükümetin 10 aydır esnafı ihmal ettik deyip devreye girmesi gerekiyor. Esnafa 300 milyar liralık bir kaynak ayrılması gerekirken, sadece 50 milyarlık bir paket açıklandı. Bu desteklerin mutlak süratle artırılması gerekiyor.

ÇORUM BELEDİYESİ AKHİSAR BELEDİYESİ’Nİ ÖRNEK ALMALI

Çorum’da atık su konusunda ciddi bir sıkıntı var. 6 metreküp su tüketen lokantaya 29 lira kesilmesi gerekirken, 342 lira fatura kesmişler. Esnaf zaten zor durumda. Pandemi döneminde atık su bedellerinin alınmaması lazım. Örneğin Aksaray Belediyesi esnaftan atık su bedeli almıyor. Çorum Belediyesi’nin Aksaray Belediyesi’ni örnek alması lazım.

Pandemi döneminde haftasonları zincir marketler açık, küçük esnaf kapalı. Zincir marketler sadece gıda satmıyor, Kırtasiye ürünlerinden, konfeksiyon ürünlerine kadar herşeyi satıyorlar. Kırtasiyeci, konfeksiyoncu, züccaciyeci haftasonu kapalı zincir marketler açık. Küçük esnafı zor duruma sokan zincir marketler pandemi döneminde ayrı bir sıkıntı yaşatıyor. Ortada haksız bir rakabet var. Küçük esnafın da haftasonu açılması gerekir. Ayrıca zincir marketlerin sayı olarak sınırlandırılması gerekiyor. Dünyada bir çok ülkenin zincir marketlerle ilgili düzenlemeleri var. Mantar gibi heryerde zincir market var. Zincir marketlerin sayısı arttıkça küçük esnafın da sayısı azalıyor. Yerelden mal temini konusunda bir zorunluluk getirilmesi gerekiyor.”

CUMHUR İTTİFAKI’NA KATILIM SÖZ KONUSU DEĞİL

Son olarak basın mensuplarının İyi Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılacak mı? sorusuna yanıt veren İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel; “Sayın genel başkanımızın bu konuyla ilgili hiçbir beyanı yok. Kesinlikle şu aşamada İyi Parti’nin bu konuda ortaya koyduğu bir irade de yok. Millet İttifakı ile ortaklığımız devam ediyor. Genel başkanımızın bu konuda bir tasarrufları olursa değerlendirilir ama Cumhur İttifakı gündemimizde yok ve böyle bir şey söz konusu değil. İyi parti ülkeyi yönetmeye talip partidir. Mevcut sistem ittifakları zorunu kılıyor. Şu an itibariyle ittifakta yerimiz bellidir.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 19:44