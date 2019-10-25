Çorum’un ilk akülü araç tamir atölyesi açıldı

M.BURAK YALÇIN

Emekli din görevlisi İsmet Arslan, rahatsızlığı sonrasında kullanmak zorunda kaldığı akülü araçların tamir ve bakımını öğrenip, tüm engellilere hizmet etmek için Çorum’un ilk akülü sandalye bakım ve tamir atölyesini açtı.

Yunus Emre İş Merkezi zemin kat numara 2’de Cuma namazından sonra hizmete giren Arslan Akülü Sandalye Bakım ve Tamir Atölyesi’nin açılışına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İŞKUR Müdürü Ali Şahan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban ve çok sayıda davetli katıldı.

‘RECEP YÜKSEL’İN GİRİŞİMLERİYLE ATÖLYEYİ AÇTIK’

İşletme sahibi İsmet Arslan Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in girişimiyle atölyeyi açtığını belirterek, “Vali Yardımcımız Recep Yüksel Dünya Engelliler Günü’nde söz vermişti. Bu atölyenin temelini o attı. KOSGEB de destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.



‘ÇORUM’DA ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERDİK’

Açılışa katılan davetlilere teşekkür eden İsmet Arslan, Çorum’da önemli bir eksikliği giderdiklerini ifade ederek, “Hayat iniş ve çıkışlarla doludur. Bize de bu kader düştü. Bir kenarda oturup kalmaya asla kabul etmedim ve mücadelemi sürdürdüm. Aldığım eğitimlerle tamir ve bakımını öğrendiğim akülü araçların her türlü problemlerini çözebiliyoruz. İnşallah bundan sonra engelli kardeşlerimin hizmetindeyim. Çorum’daki önemli bir eksikliği tamamlamış olduk. Açılışımıza katılan tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.